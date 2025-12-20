Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu nói khiến bạn hết sạch tiền

20-12-2025 - 15:58 PM | Sống

Câu nói khiến bạn hết sạch tiền

Một câu nói tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài chính của bạn.

Câu nói khiến bạn hết sạch tiền- Ảnh 1.

“Đằng nào cũng dùng mà.” Một câu nói rất quen, rất hợp lý, và cũng là cái bẫy mua sắm phổ biến nhất. Chỉ cần thốt ra câu này, bạn cho phép mình mua thêm, mua nhiều hơn, mua sớm hơn mà không cần suy nghĩ tiếp. Ở thời điểm đó, bạn tin rằng mình đang đưa ra một quyết định tiết kiệm. Nhưng thực tế thì ngược lại.

Vấn đề không nằm ở việc món đó có dùng hay không, mà nằm ở khi nào bạn dùng và dùng bao nhiêu. Rất nhiều món bạn mua với lý do “đằng nào cũng dùng” không được dùng ngay. Chúng nằm yên trong tủ, chờ tới lúc cần, trong khi tiền đã rời khỏi ví từ rất lâu. Khoản tiền đó không sinh ra giá trị nào trong suốt thời gian bạn chưa đụng tới món đồ.

Câu nói khiến bạn hết sạch tiền- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Câu nói này còn khiến bạn mua vượt nhu cầu thực tế. Bạn mua thêm một món để đủ đơn freeship, gom combo cho rẻ, lấy thêm một chai dự phòng cho yên tâm. Mỗi lần chỉ hơn vài chục nghìn, nhưng khi lặp lại nhiều lần, số tiền bị khóa trong những món “chưa cần dùng” ngày càng lớn. Đó không phải tiết kiệm, đó là trả tiền sớm cho những thứ có thể mua sau.

Nguy hiểm hơn, “đằng nào cũng dùng” làm bạn ngừng cân nhắc. Bạn không hỏi món này có thật sự cần ngay không, có dùng kịp trước khi hết hạn không, có đáng chi tiền lúc này không. Chỉ cần một câu nói quen miệng, toàn bộ quá trình suy nghĩ bị bỏ qua.

Thực tế rất đơn giản: nếu bạn chưa cần dùng trong thời gian gần, thì việc mua nó lúc này không rẻ hơn, mà chỉ làm bạn thiếu tiền hơn. Tiết kiệm không nằm ở việc mua trước, mua nhiều hay mua cho yên tâm, mà nằm ở việc giữ tiền cho đến khi bạn thực sự cần chi.

“Đằng nào cũng dùng” nghe có vẻ khôn, nhưng trong mua sắm, đó là câu nói dễ khiến bạn nghèo đi nhất.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NSND Tự Long cảm ơn 90 nghìn khán giả, nói 1 câu về đội tuyển Việt Nam tại SEA Games!

NSND Tự Long cảm ơn 90 nghìn khán giả, nói 1 câu về đội tuyển Việt Nam tại SEA Games! Nổi bật

Mất tới gần 17 triệu mỗi năm chỉ vì 5 món trong tủ lạnh đặt sai vị trí mà nhiều gia đình không hề biế

Mất tới gần 17 triệu mỗi năm chỉ vì 5 món trong tủ lạnh đặt sai vị trí mà nhiều gia đình không hề biế Nổi bật

Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn cho trẻ ăn 4 loại bữa sáng này

Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn cho trẻ ăn 4 loại bữa sáng này

15:49 , 20/12/2025
Xe lạ đón giữa đêm, hai người tháo chạy thoát bẫy lừa qua Campuchia

Xe lạ đón giữa đêm, hai người tháo chạy thoát bẫy lừa qua Campuchia

15:15 , 20/12/2025
Phát hiện vật đen sì dài 30m dưới sông, 9 người dùng máy xúc trục vớt rồi bán với giá hơn 732 triệu đồng, vài tháng sau bất ngờ bị tòa án triệu tập

Phát hiện vật đen sì dài 30m dưới sông, 9 người dùng máy xúc trục vớt rồi bán với giá hơn 732 triệu đồng, vài tháng sau bất ngờ bị tòa án triệu tập

15:02 , 20/12/2025
Một shipper đi xe máy "4 không" bị phạt 30 triệu đồng

Một shipper đi xe máy "4 không" bị phạt 30 triệu đồng

15:01 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên