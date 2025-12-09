Cầu Trần Hưng Đạo - động lực thúc đẩy bất động sản phía đông Hà Nội

Thế giới từng chứng kiến cầu Brooklyn định hình phía đông New York (Mỹ), cầu Tsing Ma thay đổi hoàn toàn diện mạo Hong Kong (Trung Quốc) hay cầu Harbour đưa Sydney (Australia) lên vị thế biểu tượng. Khu vực Long Biên đang đứng trước cơ hội chuyển mình tương tự nhờ định hướng phát triển quy hoạch thủ đô hướng ra sông Hồng trong kỷ nguyên mới.

Cây cầu chiến lược mở rộng trung tâm

Các cây cầu bắc qua sông Hồng được xây dựng và hình thành gắn liền với quá trình phát triển đô thị của thủ đô. Tuy nhiên, số lượng cầu bắc qua sông hiện tại vẫn chưa đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và giao thương phát triển kinh tế của thành phố. Khu vực đô thị trung tâm phát triển nhanh với mật độ cư dân đông, nhưng phía đông dù có nhiều tiềm năng vẫn chưa đạt kỳ vọng do thiếu tính kết nối.

Hiện tại, người dân có thể lựa chọn cầu Long Biên, Chương Dương hoặc Vĩnh Tuy di chuyển từ trung tâm Hà Nội sang địa phận Long Biên. Song, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà nội, mật độ lưu thông tại 3 cây cầu này trong khung giờ cao điểm vượt tới 150-200% công suất thiết kế. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần xây dựng những cây cầu vượt sông quy mô lớn, không chỉ khớp nối hệ thống giao thông, mà còn thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa đôi bờ sông Hồng trong tương lai.

Đó là lý do từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã khởi công xây dựng 4 cây cầu lớn là Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Ngọc Hồi, Thượng Cát và dự kiến tiếp tục với cầu Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở trong tháng 12 theo đúng kế hoạch. Trong số này, cầu Trần Hưng Đạo, nằm giữa cầu Vĩnh Tuy và Chương Dương, là một trong những dự án mang tính trọng điểm và chiến lược nhất của thủ đô.

Với tổng mức đầu tư sơ bộ 16.226 tỷ đồng, cầu có quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ, giảm thiểu tối đa áp lực giao thông, tạo sự di chuyển thuận lợi và góp phần giải quyết bài toán giãn dân, định hình xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh. Đáng nói hơn là khả năng kết nối trực tiếp Long Biên với khu vực phố cổ, vừa tạo động lực phát triển đồng bộ cả về kinh tế lẫn văn hóa, vừa thúc đẩy thị trường bất động sản khu đông.

Cú hích tăng giá cho bất động sản phía đông Hà Nội

Nhiều thập kỷ trước, những cây cầu chủ yếu được xây dựng nhằm hướng đến tiêu chí thuận tiện lưu thông. Ngày nay, cầu còn phải mang trọng trách cân bằng sự phát triển, điều tiết hài hòa khu vực đôi bên ven sông.

Thực tế cho thấy khi hạ tầng hoàn thiện cũng là lúc mật độ cư dân tăng tỷ lệ thuận với nhu cầu tìm kiếm không gian sống mới. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tăng cường kết nối chính là bàn đạp thúc đẩy sự phát triển ly tâm của thị trường bất động sản này, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất trung tâm cạn kiệt và bị neo ở mức giá rất cao.

Hạ tầng kết nối là bệ phóng cho sự phát triển của thị trường bất động sản.

Giai đoạn trước năm 2010, khu đông không phải lựa chọn của các nhà đầu tư. Nhưng khi có sự xuất hiện của những cây cầu như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Đông Trù, Nhật Tân... hàng loạt đại đô thị tỷ USD được hình thành tại Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh... đẩy giá đất trên các địa bàn này tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Long Biên - khu vực hưởng lợi trực tiếp và lớn nhất từ quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng 338.000 tỷ đồng - đang trên đà tái lập điều này với sự xuất hiện của cầu Trần Hưng Đạo. Theo Batdongsan.com.vn, giá đất tại phường Long Biên đã tăng 38% trong vòng một năm qua, chính thức thiết lập đỉnh giá mới trong chu kỳ 6 năm qua.

Không khó để lý giải cho sự tăng trưởng này khi hạ tầng đi vào vận hành, người dân Long Biên mất chưa đầy 10 phút để di chuyển vào trung tâm cũ, lại dễ dàng tiếp cận Quốc lộ 5, Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... vốn là những tuyến "huyết mạch" đóng vai trò đẩy mạnh liên kết vùng nhằm phát triển nhiều đặc khu thương mại, dịch vụ ở các đô thị vệ tinh mới.

Dòng tiền đổ về bất động sản khu đông cũng chịu tác động lớn từ xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của cộng đồng cư dân tinh hoa tới các khu đô thị vệ tinh. Khác với trung tâm cũ, quỹ đất rộng tại Long Biên tạo điều kiện cho chủ đầu tư kiến tạo những dự án đáp ứng chuẩn sống xanh sinh thái, đa trải nghiệm và đẳng cấp. Đây cũng là khu vực giới thượng lưu thường xuyên lui tới mỗi cuối tuần để thỏa mãn đam mê golf trên sân golf Long Biên 27 lỗ đạt chuẩn quốc tế.

Những biệt thự hạng sang liền kề sân golf tại Long Biên được giới siêu giàu săn đón.

Bức tranh đô thị hóa nói chung và bất động sản nói riêng của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới không thể thiếu bóng dáng của những nhịp cầu chiến lược. Nằm trong vùng quy hoạch đắt giá, Long Biên đang hội tủ đầy đủ yếu tố để in đậm dấu ấn trên bản đồ địa chính thủ đô.

Đây là cơ sở vững chắc để dự báo xu hướng đầu tư bất động sản của giới siêu giàu thời gian tới sẽ hướng về phía đông thành phố - nơi không chỉ sở hữu tiềm năng tăng giá lớn, mà còn đáp ứng nhu cầu về một chốn an cư tọa lạc giữa "vùng xanh" sinh thái riêng tư nhưng vẫn thuận tiện giao thông nhờ vị trí sát chân cầu. Khi đó, các bất động sản sở hữu tọa độ hấp dẫn trong quần thể sân golf như Long Bien Golf Villas sẽ sớm trở thành tài sản khan hiếm trên thị trường nhờ mang trong mình giá trị nội tại như một tuyên ngôn về đẳng cấp và chất sống cho các chủ nhân tinh hoa.