Cầu Tứ Liên khởi công dự án nào hưởng lợi?

Chuyện của những cây cầu

Hạ tầng giao thông từ lâu luôn có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của thị trường địa ốc. Riêng với các đô thị có sông, muốn phát triển các khu vực mới, một điều không thể thiếu là quy hoạch các cây cầu. Hình ảnh chiếc cầu là biểu tượng của sự phát triển, vươn tầm ảnh hưởng đến những vùng lân cận.

Tại phía Nam, khi không gian phát triển đô thị TP.HCM không còn nhiều, Thủ Thiêm nổi lên như một khu vực tiềm năng bậc nhất để trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ quốc tế. Để có được điều này, ngoài vị trí đắc địa bên sông Sài Gòn, đối diện trung tâm Quận 1, động lực để mảnh đất này vươn mình đến từ những dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có các cây cầu. Thủ Thiêm dường như đã hoàn toàn "biến hình", từ vùng lầy thành thị trường bất động sản sôi động bậc nhất khi hai cây cầu Thủ Thiêm 1,2 hoàn thành. Chưa hết, cầu Thủ Thiêm 3, 4 và cầu đi bộ cũng nằm trong quy hoạch và hứa hẹn sẽ tiếp tục thổi thêm làn gió mới cho đô thị này. Nói cách khác, 5 cây cầu sẽ nâng tầm để Thủ Thiêm thực sự trở thành một Manhattan mới nơi "Hòn Ngọc Viễn Đông".

Trở lại với Hà Nội, từ khi những cây cầu mới như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân được xây dựng, vệt loang đô thị theo đó cũng diễn ra mạnh mẽ hơn với các khu vực bên kia sông. Long Biên, Gia Lâm và thậm chí cả Hưng Yên đều là những khu vực được hưởng lợi và thay da đổi thịt nhanh chóng. Bộ mặt đô thị "bên sông" hoàn toàn đổi khác. Đến nay, với hạ tầng hoàn thiện, Đông Bắc (Đông Anh) đang là tâm điểm phát triển mới với những dự án đô thị quy mô lớn, thị trường bất động sản có tốc độ tăng trưởng đáng nể.

Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 10 cây cầu lớn vượt sông Hồng. Trong số đó, cầu Tứ Liên chính thức được xây dựng vào quý 2/2025 này được xem là một cú hích lớn cho thị trường Đông Bắc Thủ đô. Cầu mới, đại đô thị đẳng cấp quốc tế đang được triển khai rầm rộ được xem là bệ phóng để Đông Bắc Thủ đô thành biểu tượng mới của Hà Nội. Trong tiến trình đó, hẳn không thể thiếu những dự án căn hộ hạng sang – điển hình như Imperia Signature Cổ Loa.

Lịch sử thị trường luôn mang đến những đúc rút thú vị và giá trị nhất. Quay lại câu chuyện vai trò của hạ tầng, câu chuyện thực tế ở khu Tây Hồ Tây đã nói lên nhiều điều. Đến nay, với hạ tầng hoàn chỉnh, khu vực Tây Hồ Tây đang được định vị là trung tâm hành chính mới của Thủ đô, khi sẽ là khu vực bố trí 13 trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Với vị thế đó, khu vực Tây Hồ Tây đã trở thành một điểm nóng của thị trường bất động sản. Đến cuối năm 2024, nơi đây đã xuất hiện những dự án căn hộ có mức giá bán lên tới 150 triệu/m2, giá nhà ở gắn liền với đất từ 500 – 600 triệu/m2. Tây Hồ Tây cũng trở thành "điểm đến" của hàng loạt các dự án văn phòng hạng A. Theo giới chuyên gia, tất cả những điều này đều đến từ hiệu ứng quy hoạch và tâm lý đón sóng đầu tư của những "thợ săn" chuyên nghiệp trên thị trường.

Đông Bắc Hà Nội - tâm điểm mới của thị trường địa ốc

Câu hỏi đang được nhiều người đặt ra và tìm câu trả lời, đó là thời gian tới, đâu sẽ là khu vực dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội? Và dường như, cơ hội đang gọi tên Đông Bắc Hà Nội (khu vực Đông Anh).

Chuyên gia cho rằng, phát triển 2 bờ sông Hồng và phát triển về phía Đông Bắc là tầm nhìn chiến lược trong phát triển Hà Nội. Hạ tầng được đầu tư mạnh cùng các dự án đại đô thị được quy hoạch bài bản, đề cao môi trường sống với cảnh quan gắn liền hệ tiện ích tạo nên diện mạo đô thị mới và tạo nên sự sôi động của thị trường khu vực Đông Bắc. Đây đang và sẽ là "tọa độ mới" của bất động sản Thủ đô, thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, tiếp cận và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Cầu Tứ Liên là một trong những dự án cầu qua sông Hồng có quy mô, thiết kế hiện đại và tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Việc Cầu Tứ Liên sớm được thi công và đưa vào sử dụng trong tương lai gần sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Đông Anh vào trung tâm Hà Nội hay theo chiều ngược lại chỉ còn 5 - 10 phút, tức chỉ bằng khoảng 1/4 thời gian so với hiện tại. Và như đã nói, cầu Tứ Liên sẽ tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội, giảm tải về mặt dân số cho khu vực nội đô lịch sử. Theo đó, các dự án nhà ở cũng được nhiều nhà đầu tư săn đón bởi những "tay chơi" chuyên nghiệp đều hiểu rằng, nếu kịp thời sở hữu căn hộ trong giai đoạn hiện tại, cơ hội tăng giá sẽ rất lớn ở tương lai gần.

Từ cuối năm 2024, Imperia Signature Cổ Loa đã ra mắt giỏ hàng đầu tiên. Đây là dự án đột phá của MIK Group khi định hình phong cách sống của những công dân toàn cầu mới. Imperia Signature Cổ Loa đã cho thấy sức hút khủng khiếp khi gần như ngay lập tức, chỉ sau vài ngày ra hàng, 1.700 căn hộ đã có chủ.

Phân khu The Cosmopolitan dự kiến ra mắt đầu năm 2025 sẽ đón sóng thị trường khi cầu Tứ Liên chuẩn bị khởi công

Tiếp tục thành công của giai đoạn 1, MIK Group dự kiến sẽ sớm ra mắt giai đoạn 2 của dự án trong thời gian tới, phân khu The Cosmopolitan. Với The Cosmopolitan (Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), các tiêu chuẩn cao nhất của giai đoạn 1 tiếp tục được kế thừa và nâng cấp. The Cosmopolitan hướng đến các khách hàng VIP, là sản phẩm để khẳng định dấu ấn cá nhân nhờ vị trí hữu hạn, đặc quyền khác biệt và tiêu chuẩn mang tính toàn cầu. Với những điểm nhấn mang tính đột phá này, có thể The Cosmopolitan sẽ tiếp tục làm nóng thị trường căn hộ Đông Bắc Thủ đô, nhất là sau thông tin cầu Tứ Liên sớm được khởi công.