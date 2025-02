Cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung: Công trình cấp đặc biệt, 2 tháng nữa đến mốc quan trọng

Cầu Thuận An sẽ hợp long vào dịp 30/4/2025

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông TP Huế mới đây cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, các nhà thầu thi công cầu vượt cửa biển Thuận An đã tập trung toàn bộ nhân lực và vật lực để hoàn thiện các hạng mục chính cuối cùng, với mục tiêu hợp long công trình vào dịp 30/4 năm nay và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào dịp 2/9 tới.

Tại công trình hiện nay, hai trụ cầu T27 và T26, những hạng mục quan trọng cuối cùng mỗi ngày có hơn 200 công nhân làm việc hết công suất.

Hiện tại, trụ T27 đang thi công phần K23, còn trụ T26 đang thi công phần K19, và dự kiến công việc đúc hẫng sẽ hoàn thành trong tháng tới để nối hai bên cầu.

Ngoài hai trụ cầu này, các hạng mục liên quan khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, bao gồm hộ lan, thành cầu, hệ thống dây văng, cùng các công tác an toàn giao thông, chiếu sáng mỹ quan, vỉa hè và thoát nước.

Theo ước tính, khối lượng xây dựng của công trình hiện đã đạt hơn 90% so với kế hoạch; trong đó đã giải ngân gần 1.800 tỷ đồng.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế đi kiểm tra Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An. Ảnh: Báo CAĐN

Gần đây, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã đến kiểm tra tiến độ Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công, và địa phương cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Theo lãnh đạo UBND TP Huế, trong năm 2025, Thành phố sẽ tập trung huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối, góp phần nâng cao vị thế của TP Huế khi đã trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Đại dự án cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An được xem là một trong những "siêu dự án" mang tính bước ngoặt tại Huế. Khi hoàn thành, công trình này không chỉ trở thành cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biển và khai thác tiềm năng của đầm phá, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của khu vực.

Cầu vượt biển Thuận An chính thức khởi công vào ngày 26/3/2022, với tổng mức đầu tư lên đến khoảng 2.400 tỷ đồng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông của Huế.

Công trình có tổng chiều dài gần 8 km, nối liền cầu Tam Giang và cầu vượt cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao thông Quốc lộ 49A - 49B thuộc phường Thuận An. Trong đó, phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km, với bề rộng 20m và 4 làn xe, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng.

Tiến độ cầu Thuận An do PV báo Người đưa tin ghi lại ngày 26/2

Đây là công trình giao thông đặc biệt, với nhịp cầu chính Extradose dài 218m, thiết kế phù hợp để tàu thuyền có thể dễ dàng lưu thông, trong khi nhịp 90m dành riêng cho khu neo đậu tàu.

Các trụ cầu vươn cao tới 40m, tạo nên một kiến trúc hùng vĩ, vững chãi, bắc qua cửa biển Thuận An như một biểu tượng mới của sự kết nối và phát triển.

Mục tiêu của dự án không chỉ là xây dựng một tuyến đường du lịch ven biển dọc theo bờ biển TP Huế, mà còn góp phần tạo điều kiện phát triển các đô thị ven biển. Tuyến đường này, đi gần bờ biển, sẽ tạo cơ hội thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển du lịch và cải thiện đời sống của người dân tại các xã ven biển, đồng thời mang lại lợi ích lâu dài cho TP Huế.

Dự án này còn là mắt xích quan trọng kết nối trực tiếp với tuyến đường bộ ven biển quốc gia đã được quy hoạch, mở ra cơ hội thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa dọc theo hành lang Bắc - Nam.

Hơn nữa, nó sẽ gia tăng kết nối với các cảng biển, khu kinh tế và khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung, đóng góp vào sự phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế của khu vực.