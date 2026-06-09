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Cầu xây xong nằm chơi vơi giữa sông, dân không thể qua lại vì thiếu đường dẫn

| | Bất động sản

3 năm kể từ khi triển khai xây dựng, cầu Sơn Mùa ở Quảng Ngãi với số vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu đường dẫn.

Cầu Sơn Mùa bắc qua sông Đăk Đrinh được đầu tư xây dựng với kinh phí 79 tỷ đồng (thay thế cây cầu cũ bị sập do mưa lũ), nhằm kết nối 2 xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, triển khai trong giai đoạn 2023-2025. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương của người dân.

Theo thiết kế, toàn tuyến cầu và đường dẫn hai đầu có chiều dài hơn 437m; trong đó, phần cầu chính dài hơn 179m.

Đến thời điểm hiện tại, hạng mục cầu đã cơ bản hoàn thiện, lan can cũng đã được lắp đặt, tuy nhiên, do thiếu đường dẫn nên đơn vị thi công buộc phải rào chắn, chưa thể đưa công trình vào khai thác.

Khung cảnh ngổn ngang tại dự án.

"Thực tế, hai bên cầu chỉ cách nhau khoảng 100m nhưng người dân vẫn phải đi vòng hàng cây số, gây bất tiện trong sinh hoạt lẫn sản xuất. Vì vậy bà con rất mong sớm hoàn thành phần đường dẫn để đưa công trình vào sử dụng" - một người dân địa phương chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng Phạm Hồng Khuyến, trước mong mỏi của người dân, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp hoàn thiện đồng bộ đường dẫn hai đầu cầu, qua đó đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương cấp thiết của người dân.

Ông Đinh Văn Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Sơn Tây, chủ đầu tư dự án, cho biết nguyên nhân khiến công trình cầu Sơn Mùa “đắp chiếu” suốt thời gian dài được xác định do vướng quy hoạch chung của huyện Sơn Tây (cũ). Chủ đầu tư đã xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để tái khởi động dự án.

Hiện hồ sơ thiết kế đoạn đường dẫn từ tuyến Trường Sơn Đông vào đầu cầu đang được trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Sau khi được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, đặt ra mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026.

Theo Thanh Ba/VTC News

VTC News

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