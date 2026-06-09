Cầu xây xong nằm chơi vơi giữa sông, dân không thể qua lại vì thiếu đường dẫn
Theo Thanh Ba/VTC News |
09-06-2026 - 08:57 AM |
Bất động sản
3 năm kể từ khi triển khai xây dựng, cầu Sơn Mùa ở Quảng Ngãi với số vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu đường dẫn.
- 08-06-2026
- 08-06-2026
- 08-06-2026
Theo Thanh Ba/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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