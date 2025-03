'Cây nhà lá vườn' của Việt Nam hóa 'mỏ vàng', Mỹ mở hầu bao chi mạnh hàng tỷ USD nhập khẩu

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 02/2025 đạt 1,03 tỷ USD, tăng 33,9% so với tháng 02/2024. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 665,7 triệu USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,45 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 tháng đầu năm 2025 gặp nhiều thuận lợi, trị giá xuất khẩu tới các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ là thị trường Hoa Kỳ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với trị giá chiếm 53,1% tổng trị giá xuất khẩu.

Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 323,4 triệu USD, tăng 21%, chiếm 13,2%; Trung Quốc đạt 259,9 triệu USD, giảm 15,2%, chiếm 10,6%; Hàn Quốc đạt 119,5 triệu USD, tăng 6,3%, chiếm 4,9%...

Đáng chú ý nhất là thị trường Ấn Độ với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,9 triệu USD trong tháng 2, tăng mạnh 165% so với tháng 2/2024. Tính từ đầu năm, Việt Nam xuất sang Ấn Độ hơn 42,5 triệu USD nhóm hàng này, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 10 năm trở lại đây, ngành gỗ Việt Nam đã tăng trưởng rất mạnh, vươn lên trở thành quốc gia sản xuất gỗ và sản phẩm từ gỗ lớn thứ 7 và là nhà xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới.

Mặc dù trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt kết quả tốt trong 2 tháng đầu năm 2025, nhưng trong thời gian tới ngành hàng này vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, khi các thị trường xuất khẩu chính ngày càng yêu cầu chặt chẽ việc kiểm soát nguồn gốc của gỗ, cụ thể: Bảo đảm hợp pháp, không làm mất rừng, sản xuất xanh, giảm phát thải khí nhà kính, giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu tăng do nguồn cung bị hạn chế.

Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế 25% cho gỗ xẻ và các sản phẩm lâm nghiệp từ ngày 2/4 cũng trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng doanh nghiệp, khi thị trường Mỹ đang chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam. Ngoài ra, cạnh tranh gay gắt từ các nước cung cấp lớn khác, trong đó Trung Quốc, Malaysia, Indonesia cũng là những nước xuất khẩu gỗ lớn, có lợi thế về công nghệ và chi phí.

Năm ngoái, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam tiếp tục duy trì là một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ lớn nhất thế giới, ước đạt 17,35 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm trước đó.

Trong năm 2025, Cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT đánh giá triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tích cực với mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng 18 tỷ USD. Các thị trường xuất khẩu chính mang lại triển vọng xuất khẩu cho ngành gỗ, trong đó, dẫn đầu là thị trường Hoa Kỳ. Tiếp theo là thị trường EU, Hiệp định EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU) tiếp tục mang lại lợi thế thuế quan, mở rộng cơ hội cho gỗ và sản phẩm chế biến. Tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu tăng cao do sự phát triển đô thị hóa và xây dựng.