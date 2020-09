CBNV Vietbank chung tay phòng chống Covid 19 tại các tỉnh miền Trung

Những ngày cuối tháng 7/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp ở khu vưc các tỉnh Miền Trung, đặc biệt là TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nơi tâm dịch bị ảnh hưởng nặng nề. Đội ngũ y Bác sỹ đã phải cách ly tập trung do dịch Covid-19 bùng phát ngay tại các bệnh viện của TP Đà Nẵng, ảnh hưởng kèm theo là F1,F2,... khiến hơn 20 ngàn người phải bị cách ly tại các cơ sở y tế tập trung, các khu phố, bệnh viện bị phong toả. Do đó rất cần sự chung tay của cộng đồng trong việc hỗ trợ trang thiết bị y tế, đặc biệt là nhu yếu phẩm cần thiết cho tuyến đầu chống dịch và người dân.



Với truyền thống đoàn kết, "Tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình "Vietbank chung tay ủng hộ phòng chống Covid 19" từ ngày 3/8 đến ngày 15/8/2020 để đón nhận những tấm lòng yêu thương của tập thể CBNV gửi đến khúc ruột miền Trung, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong thời gian cách ly do dịch Covid 19 gây ra.

Đại diện Vietbank tại các tỉnh thành miền Trung trao quà đến các địa phương.

Theo đó, toàn bộ số tiền quyên góp đã được 18 TTKD của Vietbank tại các tỉnh miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đăk Lăk trực tiếp trao đến đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế và chính quyền địa phương đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, các khu cách ly tập trung đối với người bị nhiễm và nghi nhiễm với các phần quà là mặt hàng nhu yếu phẩm và vật dụng y tế như: Gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn, nước uống, khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, đồ bảo hộ,…



Những tấm lòng ấm áp của của tập thể CBNV đã giúp cho khúc ruột miền Trung có thêm nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid – 19. Đồng thời thể hiện văn hóa tốt đẹp của Vietbank trong các hoạt động xã hội, cũng là một trong các chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng về khách hàng và cộng đồng trong mùa dịch Covid 19 của ngân hàng.

Trước đó, Vietbank đã tài trợ 100 tấn gạo cho bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19; tài trợ 6 cây cầu nông thôn tại Long An trị giá 5 tỷ đồng; tài trợ cuộc thi em nhảy Ghen Cô Vy nhằm tuyên truyền về cách rửa tay phòng tránh Covid 19; trao tặng 50.000 khẩu trang y tế cho Sở Y tế TP. HCM; mời chuyên gia y tế của hai bệnh viện CIH và Gia An 115 tư vấn phòng ngừa dịch cho CBNV và khách hàng; triển khai miễn giảm nhiều loại phí, lãi suất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp,....