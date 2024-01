CEO An Phát Holdings: “Chọn sản xuất là cốt lõi, chọn đổi mới là tất yếu”

Ông cũng kỳ vọng rằng, bước sang năm 2024, An Phát Holdings sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh sản xuất, đưa Tập đoàn ngày càng vững mạnh hơn trên con đường phát triển bền vững.

Thưa ông, theo báo cáo tài chính của Tập đoàn, năm 2022, doanh thu trong lĩnh vực thương mại cao hơn doanh thu trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, năm 2023, doanh thu sản xuất đã tăng trưởng vượt lên doanh thu thương mại. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này?

Trong những năm vừa qua, không chỉ riêng tại An Phát Holdings, sản xuất nói chung đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế lạm phát, xung đột chính trị, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao… dẫn đến doanh thu mảng sản xuất không tránh khỏi sụt giảm.

Đúng là năm 2022 doanh thu mảng thương mại của chúng tôi cao hơn mảng sản xuất, tuy nhiên, về bản chất, Tập đoàn An Phát Holdings vẫn là Tập đoàn sản xuất, chúng tôi đi lên từ sản xuất, chỉ có sản xuất bền vững mới phát triển bền vững. Chúng tôi có 15 nhà máy ở các tỉnh thành trong nước, do đó chúng tôi đã nhanh chóng quay về với cốt lõi của mình là tập trung phát triển mảng này, minh chứng cho thấy đã có sự cải thiện về con số tài chính trong năm 2023. Điều này khiến chúng tôi rất hài lòng và sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh sản xuất hơn nữa trong các năm tiếp theo. An Phát Holdings vẫn sẽ luôn kiên trì với mục tiêu trở thành Tập đoàn sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á của mình.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings

Vậy An Phát Holdings đã có những dự án sản xuất gì cho năm 2024, thưa ông?

Trong năm 2024, An Phát Holdings sẽ gia tăng, mở rộng sản xuất trong tất cả các lĩnh vực sản xuất cốt lõi của tập đoàn, bao gồm từ bao bì, nhựa kỹ thuật cho tới nhựa nội thất và các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn. Việc mở rộng dựa trên cơ sở các dự án mà chúng tôi đầu tư sản xuất trong thời gian đầu thành lập Tập đoàn từ 2017 - 2018 nay đã chạy tối đa công suất, trong khi nhu cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng nên chúng tôi quyết định tiếp tục mở rộng tăng công suất những sản phẩm này.

Ông có thể nói rõ hơn về những dự định sản xuất cho các mảng này được không, thưa ông?

Hiện xu thế các doanh nghiệp Trung Quốc đang chuyển dịch đến Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp điện tử, phụ trợ, An Phát Holdings sẽ nắm bắt cơ hội này để phát triển. Chúng tôi sẽ mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu và lợi thế cạnh tranh, tiết giảm chi phí bán hàng và tối ưu lợi nhuận. Năm qua, Tập đoàn đã tái cấu trúc bộ máy nhằm chuẩn bị cho một giai đoạn sản xuất mới.

Đối với mảng nhựa kỹ thuật, An Phát Holdings sản xuất được khuôn chính xác, khuôn lớn cho ô tô, thời gian tới sẽ mở thêm mảng dịch vụ sơn giúp gia tăng giá trị sản phẩm và lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ hệ thống nhựa kỹ thuật cùng với đầu tư máy móc mới hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết chế chi phí sản xuất, từ đó mở rộng tệp khách hàng. Tập đoàn đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nhựa kỹ thuật, linh phụ kiện ô tô, xe máy với chất lượng đảm bảo, điều này được khách hàng đánh giá rất tốt.

Còn về nhựa nội thất, mảng ván sàn của chúng tôi cũng đang xuất khẩu rất tốt, 90% vào thị trường Mỹ và đang mở rộng sang Canada, Bắc Mỹ, do đó chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Ngoài ra, trước đây, chúng tôi chưa xuất khẩu sản phẩm nhựa gia dụng, tuy nhiên bây giờ đã có đối tác là chuỗi siêu thị lớn ở Canada đặt hàng, đây sẽ là điểm sáng mới cho sản xuất của Tập đoàn trong năm tới khi sản xuất thêm mặt hàng này.

Thưa ông, việc tập trung vào tăng trưởng sản xuất liệu có làm trầm lắng những mảng thương mại khác của Tập đoàn không?

Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì chất lượng mảng Thương mại và dịch vụ. Đây vẫn là mảng hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động sản xuất. Ở An Phát Holdings, các lĩnh vực, các công ty thành viên luôn đồng hành và hỗ trợ nhau để cùng sáng tạo và phát triển. Mặt khác, Tập đoàn đang mở rộng khai thác tại thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Mỹ, công ty thành viên của chúng tôi tại đây trong năm tới cũng sẽ triển khai thêm các hoạt động mới hỗ trợ cho sản xuất và thương mại của Tập đoàn. Do đó, việc tập trung phát triển nâng cao chất lượng mảng thương mại, dịch vụ cũng giúp cho việc mở rộng khách hàng và phân phối các sản phẩm sản xuất của chúng tôi.

Ngoài lĩnh vực sản xuất, Tập đoàn An phát Holdings có nhắm tới lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính nào nữa không, thưa ông?

Bên cạnh mảng sản xuất, An Phát Holdings cũng đang nhắm tới mở rộng quỹ đất cho mảng bất động sản khu công nghiệp. Sau thời gian thực hiện Dự án An Phát 1 với diện tích 180ha ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ tinh nhuệ về lĩnh vực bất động sản, cũng như tích lũy được một lượng thặng dư lớn để hướng tới thực hiện dự án lớn hơn. Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp là lĩnh vực có dòng tiền tốt, đồng thời tạo ra quỹ đất dự phòng cho hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của chính mảng sản xuất. Vì vậy, chúng tôi cũng rất quan tâm phát triển mảng kinh doanh này. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đặt mục tiêu phân bổ 20% nguồn vốn và tài sản cho lĩnh vực này và sẽ tập trung lựa chọn những dự án tốt, tập trung phát triển từng dự án chứ không đầu cơ tích lũy đất chờ lên giá.

Ông có thể chia sẻ những kỳ vọng của Tập đoàn An Phát Holdings trong năm 2024?

Bước sang năm 2024, chúng tôi kỳ vọng bứt tốc ở những dự án mới, sản phẩm mới với một hình ảnh, một tinh thần của An Phát Holdings tràn đầy sức trẻ, sức khỏe, dám thử thách nhưng cũng can trường và đầy bản lĩnh để thực hiện mục tiêu, cuối cùng đó là phát triển bền vững, đem đến những giá trị lớn cho cộng đồng, xã hội và nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên toàn cầu.

Tôi hy vọng một ngày không xa, An Phát Holdings sẽ cắm ngọn cờ đầu doanh nghiệp Việt trên bản đồ ngành nhựa thế giới.

Trân trọng cảm ơn ông!