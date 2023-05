CEO & CMO Summit 2023: TikTok khuyến khích chú trọng đường dài

Chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế toàn cầu, 2023 đánh dấu giai đoạn khó khăn của ngành truyền thông thế giới lẫn trong nước. Nhiều cơ hội và thách thức đã được đặt lên bàn cân tại Hội nghị CEO & CMO Summit 2023 dành riêng cho các nhà lãnh đạo cấp cao, quản lý tiếp thị và chuyên gia đầu ngành Marketing diễn ra tại TP.HCM vừa qua.



Trong đó, bà Naree Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh Khối đại lý, TikTok Việt Nam, đã chia sẻ góc nhìn mới về toàn cảnh ngành truyền thông tiếp thị và chiến lược để thương hiệu vượt sóng, ổn định hiệu quả kinh doanh dài hạn thông qua yếu tố giải trí với chủ đề "When entertainment meets effectiveness". Những nghiên cứu này cũng đánh dấu sự hợp tác giữa TikTok và WARC - Tổ chức uy tín Toàn cầu về Hiệu quả Tiếp thị ra mắt báo cáo "When entertainment meets effectiveness - a guide to maximising impact" (Tạm dịch: Khi giải trí trở thành một công cụ hiệu quả - gợi ý tối đa hóa tác động).

Mối lo của người làm truyền thông



Trước những thay đổi bất thường của thị trường do ảnh hưởng của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và chủ trương thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng, đa số doanh nghiệp đều lựa chọn cẩn trọng đầu tư trong thời điểm này.

Theo khảo sát Marketer’s Toolkit (Tạm dịch: Bộ công cụ dành cho Nhà tiếp thị) của WARC năm 2023, khủng hoảng về chi phí sinh hoạt và sự phân mảnh trong đối tượng/phương tiện truyền thông là những mối quan tâm hàng đầu của các nhà tiếp thị khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặt ra những áp lực gia tăng đòi hỏi người làm tiếp thị phải trở nên sáng suốt hơn trong phân bổ ngân sách.

Cùng với sự kết thúc của thời đại cookie từ bên thứ ba và sự ra đời của ATT (App Tracking Transparency), các nhà tiếp thị phải tiếp tục thay đổi cách làm để tiếp cận người dùng hiệu quả. Do đó, các ngân sách truyền thông đều được xem xét lợi - hại kĩ càng để làm sao tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu hiệu quả kinh doanh trong từng khoản đầu tư.

Có thể thấy, người làm truyền thông đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Khi kinh tế càng suy thoái, ngân sách càng eo hẹp thì doanh nghiệp lại càng đặt ra mục tiêu kinh doanh lớn để cân bằng rủi ro. Không ít nhà tiếp thị lựa theo đuổi mục tiêu ngắn để mang về kết quả kinh doanh tức thời, tuy nhiên, chiến thuật này đã bỏ qua cơ hội giúp thương hiệu vươn lên mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tại Hội nghị, bà Naree Nguyễn đã chỉ ra rằng: "Ngành tiếp thị truyền thông đang mắc kẹt trong tư duy ngắn hạn khi quá tập trung vào các chỉ số đo lường hiệu suất kinh doanh như tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI) hay tỷ lệ hoàn vốn chi phí quảng cáo (ROAS), làm giảm hiệu quả thật sự của quảng cáo".

Theo nghiên cứu của Ebiquity, công ty tư vấn truyền thông và tiếp thị hàng đầu thế giới, doanh nghiệp đang bỏ qua 58% lợi nhuận từ quảng cáo nếu chỉ tập trung vào các hoạt động quảng cáo ngắn hạn mà không chú trọng việc xây dựng tài sản thương hiệu (brand equity) lâu dài.

Thay vào đó, để tối đa hoá các tác động hiệu quả, các nhà tiếp thị cần một chiến lược toàn diện chạm đến khách hàng ở mọi điểm chạm trong hành trình mua sắm, không chỉ để đáp ứng nhu cầu nhất thời mà còn duy trì hứng thú và tạo ra nhu cầu mới trong tương lai, phát triển song song giá trị thương hiệu và doanh thu sản phẩm.

Đại diện TikTok chia sẻ những số liệu trong báo cáo giữa TikTok và WARC

Bài toán về tính bền vững trong ngành công nghiệp quảng cáo



Các xu hướng công nghệ mới như ChatGPT, AR, VR,... mọc lên như nấm khiến các doanh nghiệp dễ rơi vào "ma trận" các giải pháp công nghệ tiên tiến. Hiểu được điều này, TikTok đã khai thác một góc nhìn mới về yếu tố giải trí trong ngành quảng cáo khi cho thấy tính hiệu quả trong kinh doanh lẫn xây dựng tài sản thương hiệu lâu dài. Đây được dự đoán sẽ trở thành xu hướng sống còn của các thương hiệu nếu muốn duy trì sức bền trong ngành.

Cụ thể, phần chia sẻ đã chứng minh tính sáng tạo và giải trí được cho là một trong những yếu tố tiên quyết để kết nối với khách hàng ở tầng nhu cầu cảm xúc, khi đó yếu tố giải trí sẽ mang đến sự vận động của não phải giúp cải thiện khả năng sáng tạo hiệu quả. Kết quả của các nội dung giải trí không dừng lại ở việc gia tăng sự kết nối mà còn khuyến khích họ hành động và thúc đẩy cơ hội chuyển đổi đơn hàng.

Nghiên cứu quảng cáo giải trí toàn cầu của TikTok Marketing Science tại Indonesia, Việt Nam, và Thái Lan 2022 do Marketcast thực hiện càng làm rõ hơn khi cho thấy khả năng người dùng đi qua các tầng cuối cùng của phễu tăng cao với mức độ yêu thích thương hiệu lên đến 15%, ý định mua hàng cao hơn 14% và khả năng giới thiệu sản phẩm cao hơn 15%.

Nội dung giải trí giúp tăng khả năng người dùng đi qua các tầng cuối cùng của phễu

Tại Hội nghị CEO & CMO Summit 2023, bà Naree Nguyễn cũng nhấn mạnh TikTok là điểm đến giải trí hàng đầu của 1 tỷ người dùng toàn cầu, là nền tảng giao thoa giữa yếu tố giải trí và thương mại với độ ảnh hưởng cao "Tối ưu hiệu quả và đầu tư từ truyền thông luôn là ưu tiên hàng đầu của các nhà tiếp thị và điều này càng trở nên quan trọng trước các thách thức của thời đại. TikTok tự hào là đối tác truyền thông tin cậy của nhiều nhãn hàng trong việc hỗ trợ tận dụng sức mạnh giải trí để hoàn thành các mục tiêu tiếp thị trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả đo lường và tính bền vững," bà Naree Nguyễn cho biết thêm.



Chốt lại, doanh nghiệp cần đưa ra chiến lược toàn diện cân bằng mục tiêu ngắn và dài hạn để tự tin đón đầu các biến động trong ngành truyền thông và áp dụng yếu tố giải trí vào nội dung, văn hóa và thương mại để giải bài toán đảm bảo tính bền vững trong quảng cáo.

Tại hội nghị, TikTok cũng giải mã công thức giúp McDonald’s Thái Lan bắt nhịp xu hướng và áp dụng yếu tố giải trí để mang về hàng loạt giải thưởng danh giá. Tìm hiểu thêm báo cáo "TikTok và WARC: Khi giải trí trở thành một công cụ hiệu quả - gợi ý tối đa hóa tác động" tại đây.