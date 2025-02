CEO Eastspring Việt Nam chỉ ra 4 nhóm ngành có lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 18%, tiềm năng để đầu tư trong năm 2025

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) được thành lập vào năm 2005. Eastspring Việt Nam là công ty quản lý quỹ lớn nhất thị trường tính theo giá trị tài sản đang quản lý, hiện đạt gần 180.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD).



Ông Ngô Thế Triệu – Tổng Giám đốc kiêm Tổng Điều hành Đầu tư của Eastspring Việt Nam, có trên 23 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 16 năm làm việc cho Eastspring Việt Nam.



Từ 2020 – 2025, Eastspring Việt Nam và Ông Ngô Thế Triệu đã nhận nhiều giải thưởng lớn từ Asia Asset Management (AAM), The Asset Triple A, AsianInvestor như Giải thưởng Công ty Quản lý Tài sản tốt nhất – Hạng mục trái phiếu, do Asia Asset Management vinh danh năm 2025; Giải thưởng Chiến lược đầu tư phát triển bền vững do Asia Asset Management vinh danh năm 2025; Giải thưởng Quỹ mới ra mắt của năm do Asia Asset Management vinh danh; Giải thưởng Thành tích Tốt nhất do Asia Asset Management vinh danh năm 2025 – Tổng Giám đốc của năm, Việt Nam (Ông Ngô Thế Triệu).