CEO Hoiana Resort: Cần đa dạng sản phẩm để hấp dẫn khách Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường du lịch gửi khách lớn, mang lại nguồn thu 225 tỷ USD, chiếm tới 20% doanh thu du lịch toàn cầu. Riêng với thị trường Việt Nam, Trung Quốc là thị trường du lịch lớn nhất. Năm 2019, Việt Nam đón hơn 5,5 triệu lượt khách Trung Quốc (chiếm gần 1/3 lượng khách quốc tế đến).

Dù chưa thể mong khách Trung Quốc ồ ạt đổ bộ sang Việt Nam du lịch từ ngày 15/3, song những người làm du lịch luôn sẵn sàng tâm thế đón đầu sự trở lại của du khách từ thị trường tỷ dân.

Để hiểu rõ hơn về sự chuẩn bị và những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt, Nhadautu.vn trao đổi với ông Steve Wolstenholme, Chủ tịch/CEO Hoiana Resort & Golf.

Luôn trong tâm thế sẵn sàng

Như ông đã biết, doanh nghiệp Trung Quốc được tổ chức tour khách đoàn sang Việt Nam từ 15/3, đây được xem là tín hiệu vui cho ngành du lịch trong nước. Ông nhìn nhận như thế nào việc này?

Ông Steve Wolstenholme : Việc các đoàn khách du lịch Trung Quốc có thể trở lại Việt Nam từ ngày 15/3 vừa qua là một tín hiệu tích cực với ngành du lịch Việt Nam nói chung và Hoiana nói riêng.

Năm 2019, một năm trước khi đại dịch bùng phát, Trung Quốc là thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 5,5 triệu lượt khách, chiếm gần 1/3 tổng lượng khách quốc tế. Trong đó, có khoảng 650 ngàn khách Trung Quốc tới miền Trung thông qua sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trong năm nay, nếu lượng khách du lịch Trung Quốc phục hồi khoảng 70%, khu vực Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam có thể đón được khoảng 455.000 lượt khách Trung Quốc. Đây là một con số đáng mừng với các doanh nghiệp du lịch.

Là một trong những khu du lịch lớn nhất ở miền Trung, ông cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị những gì để thu hút và đón khách Trung Quốc trở lại ?

Ông Steve Wolstenholme : Hoiana Resort & Golf luôn trong tâm thế sẵn sàng để đón khách Trung Quốc trở lại. Chúng tôi đẩy mạnh công tác kết nối, hợp tác với những đối tác đại lý lớn tại Trung Quốc cũng như tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá trên các kênh chuyên biệt dành cho thị trường này như Ctrip.com, Wechat…

Về nhân sự và lực lượng lao động, để chuẩn bị phục vụ tốt nhất phục vụ khách quốc tế, Hoiana đã thực hiện nhiều đợt tuyển dụng kể từ khi thị trường du lịch quốc tế mở cửa trở lại vào tháng 3 năm ngoái.

Đến nay, chúng tôi có khoảng 2.000 nhân sự, trong đó, có nhiều cán bộ cấp quản lý và đội ngũ chăm sóc khách hàng có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Trung.

Hoiana Resort & Golf cũng chú trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, đặc biệt là các dịch vụ cho nhóm khách cao cấp. Gần đây, chúng tôi đã mở thêm 3 nhà hàng, trong đó có một nhà hàng chuyên về ẩm thực Trung Hoa.

Hoiana Resort & Golf hội tụ đa dạng các sản phẩm du lịch giải trí. Ảnh: T.H.

Nhắc đến sản phẩm du lịch, xin ô ng cho biết, đâu sẽ là sản phẩm thế mạnh tại khu du lịch để hấp dẫn khách Trung Quốc?

Ông Steve Wolstenholme : Khu vực Nam Hội An có ưu thế về địa lý khi nằm ngay cạnh các điểm du lịch nổi tiếng như phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu… đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ do thiên nhiên ban tặng.

Khu vực Nam Hội An có tiềm năng rất lớn để trở thành điểm đến vệ tinh xoay quanh các điểm đến lõi nổi tiếng. Nơi đây cung cấp đa dạng hơn các sản phẩm du lịch giải trí như nghỉ dưỡng cao cấp, công viên theo chủ đề, sân golf hay khu vui chơi có thưởng. Khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn và nhiều cơ hội để chi tiêu hơn.

Hoiana Resort & Golf hội tụ đủ các yếu tố thu hút khách hàng quốc tế. Nằm cạnh bờ biển tuyệt đẹp dài 4km, Khu nghỉ dưỡng Hoiana có 4 khách sạn sang trọng do Tập đoàn khách sạn Rosewood quản lý (Hoiana Hotel & Suites, New World Hoiana, sắp tới là New World Hoiana Beach Resort và Rosewood Hội An), một sân golf 18 hố chuẩn Championship quốc tế cùng khu vui chơi giải trí có thưởng với trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực. Tới Hoiana, du khách sẽ có cơ hội tận hưởng các dịch vụ cao cấp và trải nghiệm đa đạng nhất.

Cần đầu tư đa dạng hóa sản phẩm cao cấp

Sau khoảng thời gian dài không đón khách Trung Quốc , phía doanh nghiệp gặp những khó khăn gì, thưa ôn g ?

Ông Steve Wolstenholme : Chúng tôi có nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhóm khách hàng Trung Quốc. Thiếu đi thị trường lớn này, hoạt động kinh doanh sẽ khó đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Hoiana cũng linh hoạt trong chiến lược kinh doanh và quảng bá, để có thể thu hút thêm các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đông Nam Á.

Theo ông, để khai thác mạnh thị trường khách Trung Quốc trong thời gian tới , nhà làm chính sách và doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì?

Ông Steve Wolstenholme : Tôi luôn cảm kích sự nỗ lực của các cơ quan ban ngành và tin rằng Chính phủ đã cố gắng rất nhiều trong công tác quảng bá du lịch Việt Nam cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch.

Để khai thác tối đa thị trường quốc tế, trong đó có Trung Quốc, chúng ta sẽ phải trải qua một chặng đường dài và cần sự hợp lực của cả Chính phủ và doanh nghiệp.

Tôi cho rằng, ngoài mục tiêu thu hút khách du lịch, cũng cần lưu tâm đến việc làm sao để nâng cao mức chi tiêu trên từng đầu khách cũng như để họ có thể quay lại nhiều lần và ở lại lâu hơn tại Việt Nam. Việc đầu tư đa dạng hóa các loại hình giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp sẽ góp phần đạt được mục tiêu đó.

Trân trọng cảm ơn ông!