CEO Jensen Huang công khai thừa nhận sức mạnh chip AI của Huawei: Tương đương với chip Blackwell của NVIDIA

Trong một tuyên bố gây chấn động làng công nghệ toàn cầu, CEO Jensen Huang của NVIDIA đã lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng Huawei đã phát triển thành công các giải pháp AI có khả năng cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm cao cấp nhất của "gã khổng lồ xanh". Điều này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi NVIDIA - từng thống trị tuyệt đối thị trường chip AI - buộc phải thừa nhận sự vượt trội của đối thủ Trung Quốc ngay trên sân nhà của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Huang đã có những chia sẻ bất ngờ về cụm chip AI CloudMatrix của Huawei, thứ mà ông mô tả có hiệu suất tương đương với hệ thống Grace Blackwell danh tiếng của NVIDIA. Đây là lần đầu tiên CEO của NVIDIA đưa ra đánh giá kỹ thuật cụ thể về năng lực thực sự của Huawei, thay vì những lời nhận xét chung chung như "đối thủ đáng gờm" như trước đây.

Cụm máy chủ AI CloudMatrix 384 của Huawei

Sự thừa nhận này trở nên đặc biệt ý nghĩa khi ông Huang tiết lộ rằng chip AI mới nhất của Huawei, được cho là Ascend 910C, đã có thể cạnh tranh trực tiếp với chip H200 AI - sản phẩm cao cấp nhất trong dòng Hopper của NVIDIA. Điều đáng chú ý là trước đây, giới chuyên gia vẫn tin rằng Trung Quốc chưa thể bắt kịp với thế hệ H100, nhưng giờ đây Huawei đã nhảy vọt lên cạnh tranh với thế hệ H200 tiên tiến hơn.

Hệ thống CloudMatrix 384 - siêu phẩm mà Huawei vừa giới thiệu - đã khiến cả thế giới công nghệ phải ngỡ ngàng với thông số kỹ thuật ấn tượng. Hệ thống này tích hợp 384 chip AI Ascend 910C trong một cluster duy nhất, mang lại hiệu suất 300 petaflops trong tính toán BF16. Con số này không chỉ ấn tượng mà còn vượt trội hẳn so với 180 petaflops của hệ thống NVIDIA GB200 NVL72, chứng tỏ Huawei đã không chỉ bắt kịp mà còn vượt mặt đối thủ trong một số khía cạnh quan trọng.

Điều khiến các chuyên gia công nghệ càng thêm bất ngờ là chip Ascend 910C được sản xuất bằng công nghệ 7nm của SMIC - Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Quốc tế Trung Quốc. Theo các thử nghiệm được thực hiện bởi DeepSeek, chip này đạt được 60% hiệu suất inference của NVIDIA H100, một con số đáng kinh ngạc khi xét đến những hạn chế về công nghệ mà Huawei đang phải đối mặt.

Huawei cũng đã chứng minh khả năng cải thiện quy trình sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tỷ lệ thành công trong sản xuất Ascend 910C đã được nâng từ 20% lên 40%, và công ty đặt mục tiêu đạt 60% vào năm 2025. Sự tiến bộ này không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật mà còn cho thấy quyết tâm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường nội địa Trung Quốc.

CEO NVIDIA, ông Jensen Huang

Không dừng lại ở phần cứng, Huawei đã thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn thông qua việc phát triển hệ sinh thái phần mềm độc lập. Framework CANN của công ty được thiết kế để tương thích với các platform phổ biến như MindSpore, TensorFlow và PyTorch, tạo ra một giải pháp toàn diện từ phần cứng đến phần mềm. Động thái này nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm của NVIDIA và tạo điều kiện cho các công ty Trung Quốc chuyển đổi sang các giải pháp hoàn toàn nội địa.

Ông Huang đã bày tỏ sự quan ngại rõ rệt về tốc độ phát triển của Huawei, đặc biệt khi công ty Trung Quốc này đang duy trì một "lộ trình sản phẩm" (product cadence) tương tự như NVIDIA. Điều này có nghĩa là Huawei không chỉ cạnh tranh về hiệu suất mà còn về tốc độ đổi mới và chu kỳ ra mắt sản phẩm, tạo ra áp lực liên tục cho "gã khổng lồ xanh" tại thị trường Trung Quốc.

Thành công của Huawei trở nên càng ấn tượng hơn khi xét trong bối cảnh các lệnh trừng phạt khắt khe từ Mỹ. Thay vì bị kìm hãm, công ty Trung Quốc này đã biến thách thức thành động lực, phát triển công nghệ độc lập và chứng minh rằng sự cô lập công nghệ có thể thúc đẩy đổi mới thay vì ngăn chặn nó. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả dài hạn của các biện pháp hạn chế công nghệ trong thế giới toàn cầu hóa hiện tại.

Sự thừa nhận của Jensen Huang cũng phản ánh một thực tế đau đớn đối với NVIDIA: họ đang dần mất đi thị phần quan trọng tại Trung Quốc - một trong những thị trường AI lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới. Việc Huawei có thể cung cấp các giải pháp tương đương hoặc thậm chí vượt trội so với NVIDIA có nghĩa là các công ty Trung Quốc sẽ ít có lý do để tìm kiếm các giải pháp từ nước ngoài, đặc biệt khi phải đối mặt với những rủi ro về chuỗi cung ứng và an ninh công nghệ.

Tổng hợp