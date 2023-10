CEO Lê Hồng Minh tiết lộ nguyên nhân VNG hoãn IPO: Gặp 120 NĐT nhưng hầu hết họ vẫn đứng chờ quan sát

Theo thông tin từ Tech in Asia, CEO VNG Lê Hồng Minh đã có những chia sẻ trong nội bộ về nguyên nhân công ty hoãn kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Cụ thể, ông Lê Hồng Minh cho rằng các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng với các đợt IPO của các công ty công nghệ ở châu Á.

“Tôi muốn VNG thực hiện IPO ở vị thế vững chắc và có cơ hội tăng giá tốt nhất sau khi lên sàn. Bất chấp tình hình vĩ mô đầy thách thức trong năm 2023, tất cả hoạt động kinh doanh của VNG đều đang phát triển tốt và công ty đang nhìn thấy những cơ hội lớn trong nỗ lực toàn cầu và AI của mình”, ông Lê Hồng Minh chia sẻ.

CEO Lê Hồng Minh cũng cho biết, ban lãnh đạo công ty đã gặp gỡ hơn 120 nhà đầu tư toàn cầu trong năm qua để chia sẻ câu chuyện của mình. Tuy vậy, hầu hết các nhà đầu tư đang chỉ đứng chờ và quan sát. “Tôi có niềm tin chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể quay trở lại thị trường trong tương lai rất gần”, ông Lê Hồng Minh khẳng định. 

Cũng trong một phân tích mới đây của Tech in Asia, đơn vị này cho rằng tốc độ tăng trưởng của VNG đã chậm lại trong những năm gần đây và hoạt động kinh doanh fintech của công ty đã trở thành rào cản lớn trong việc tăng trưởng lợi nhuận.

Hồi tháng 8 vừa qua, VNG Limited đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC). Cổ đông chi phối VNG dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch “VNG”.



Theo nguồn tin từ Reuters , kỳ lân công nghệ của Việt Nam đặt mục tiêu huy động khoảng 150 triệu USD thông qua đợt IPO này. Việc niêm yết có thể diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10. Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO bao gồm Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc.



Theo cấu trúc sở hữu được nêu trong bản cáo bạch khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM, VNG Limited sẽ là công ty mẹ nắm quyền kiểm soát của CTCP VNG bao gồm 49% cổ phần sở hữu trực tiếp và 21,3% cổ phần sở hữu gián tiếp thông qua thỏa thuận với CTCP Công nghệ BigV.

Theo bản cáo bạch nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, danh sách những cổ đông chủ chốt sở hữu cổ phiếu hạng A của VNG Limited đều là những tập đoàn hàng đầu như Tencent, Ant Group cùng Temasek và GIC - 2 quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore.



Bên cạnh số cổ phiếu hiện hữu, VNG Limited sẽ phát hành thêm 7,5 triệu cổ phiếu cho Tencent sau khi hoàn tất IPO. Như vậy 2 tập đoàn công nghệ Trung Quốc sẽ sở hữu gần 73 triệu cổ phiếu hạng A, tương đương 53,1% lợi ích kinh tế của VNG Limited.



Mặc dù sở hữu quá bán về lợi ích kinh tế nhưng Tencent và Ant chỉ nắm giữ 26% quyền biểu quyết. Với tỷ lệ biểu quyết 51% thì 2 nhà sáng lập Lê Hồng Minh và Vương Quang Khải vẫn là những người có tiếng nói trọng yếu trong các quyết sách quan trọng của VNG Limited.