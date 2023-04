CEO Tài năng và Văn hóa Vinfast Đỗ Thùy Dương: "Thu nhập cao, thành tích lớn, áp lực hiệu quả"

‎ ‎ "Biết người biết của" - ‎ Không để nhân tài bận tâm vào những điều không đáng

- Nghe nói làm việc ở Vinfast rất áp lực vì xung quanh mình ai cũng giỏi hoặc rất giỏi?

Đúng. Khi "còn trên giang hồ", tôi thấy mình cũng "rất gì và này nọ", nhưng giờ thì luôn phải cố gắng gấp đôi. Khi cả bộ máy đang đồng tốc tiến lên, nếu mình không muốn bị văng ra và bị bỏ lại phía sau thì chỉ có một nước: Đó là chiến.

Chiến đấu với chính mình, vượt qua những điều mà mình "cứ tưởng là", "cho là", "nghĩ là"… trong quá khứ. Từ đó, khám phá ra những năng lực mới của mình khi bị đặt vào trong áp lực.

Giờ các nhà khoa học mới biết cách biến stress thành điện chứ ở Vingroup, việc biến áp lực thành động lực đã tự nhiên như điện gió từ lâu (cười).

- Bà có thể kể tên những người giỏi nhất đang làm ở Vin không?

70 ngàn cán bộ nhân viên (CBNV) ai cũng có sự xuất sắc riêng. Chủ trương của ban lãnh đạo là thu hút nhân tài nên các chính sách "chiêu hiền đãi sĩ" rất đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Đặc biệt, ban lãnh đạo đã cam kết để mỗi người được phát huy đúng điểm mạnh của mình và được làm điều mình tin tưởng. Trí tuệ và năng lực tạo ra giá trị là những điều được tôn vinh. Tập đoàn lớn nên không có tài năng nào không có chỗ dụng võ.

Về con người cụ thể thì bạn chỉ cần tìm kiếm là dễ dàng thấy được. Chúng tôi được chỉ đạo tạo cơ hội – chia sẻ cơ hội cho tất cả những ai muốn đóng góp, chung tay. Người tài và phù hợp thì ở lại, người không phù hợp thì ra đi, nhưng tôi tin là, ai đã từng làm việc cho Vingroup cũng đều mang theo những bài học giá trị mà họ tích lũy được từ Vin để làm nên những thành tựu đáng kể.

Gần đây nhất, tôi có dịp nói chuyện với cán bộ lãnh đạo cấp cao ở một tập đoàn tương đối lớn khác. Gặp cũng khá nhiều thành viên ban lãnh đạo của họ mới phát hiện đều là "cựu Vin". Và điều đáng yêu là ai cũng nói về "nhà cũ" với niềm yêu thương và sự trân trọng.

- Bà có thể tiết lộ đâu là những tiêu chí để Vinfast xác định người phù hợp?

Hệ thống lại thì ADN của những "người hợp Vin" thường có 5 chữ A:

Aspiration (Khát vọng lớn), Attitude (Suy nghĩ tích cực); Action for Result (Dấn thân vào hành động tạo ra kết quả), Accountable (Hiệu quả, trách nhiệm), cuối cùng là Adaptive (khả năng thích ứng rất cao).

- Nghe đồn nhiều người đến với Vinfast vì lương cao?

Nói thế cũng không hoàn toàn đúng. Thu nhập không phải là lợi thế cạnh tranh duy nhất của Vinfast.

Vinfast "biết người biết của" nên không để "nhân tài" của mình phải bận tâm vì những việc không đáng. Mọi người cũng hay đùa là làm ở đây thì không phải lo cuộc sống, mọi thứ đều có thể dựa vào hệ sinh thái của tập đoàn.

"Cây gì" nhà cũng trồng được, nhưng có đủ năng lực hái quả hay không thì phụ thuộc vào năng lực của chính bạn. Thế nên, Vinfast chỉ đưa bạn về đúng giá trị mà bạn tạo ra thôi.

‎ ‎ Con đường từ Zero thành Hero tại Vinfast

- Vậy đâu là cách những "nhân tài" của Vinfast tạo giá trị?



Thông thường người ta sẽ thấy có 3 nhóm năng lực lõi của người lao động, bao gồm:

Một là, năng lực thực thi, triển khai các công việc đã được quy hoạch. Đây là đội ngũ đông đảo và đều đặn, tuân thủ tốt những gì đã được hoạch định và chủ động báo cáo các vấn đề phát sinh mới. Ở cấp độ này, khung lương của Vinfast cũng tương ứng với thị trường. Người lao động cần ổn định cuộc sống, chăm lo được cho gia đình và công ty có các chính sách đãi ngộ tốt để họ yên tâm công tác.

Hai là, năng lực chuyên gia - sử dụng kiến thức và kinh nghiệm tạo ra các sản phẩm chất lượng, đẳng cấp thế giới. Khi đó, thu nhập sẽ tương ứng với giá trị mà bạn tạo ra, cũng như sự khan hiếm của năng lực lõi của bạn.

Với mục tiêu chinh phục thế giới trong thời gian thần tốc, Vinfast chọn cách làm là: Kết nối trí tuệ toàn cầu nên sẵn sàng hợp tác với những chuyên gia xuất sắc nhất trong các lĩnh vực, dù họ đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Vì vậy cũng phải đảm bảo thu nhập của bạn tốt hơn mức thế giới có thể trả.

Đây cũng là cơ hội đặc biệt cho người Việt trong lĩnh vực ô tô, công nghệ, điện - điện tử có thể học hỏi và kết nối với những bộ não hàng đầu, từ đó vươn lên làm chủ công nghệ và tạo ra các giá trị mới.

Ba là, năng lực quản trị điều hành: Quy hoạch công việc, tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ, xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, thúc đẩy tiến độ, quản trị hiệu quả, và cuối cùng nhưng quan trọng nhất, là xây dựng lực lượng. Với những công việc thế này người Việt đang thể hiện xuất sắc hơn ở Vinfast.

- Lý do đằng sau là gì?

Thứ nhất là, có thể hiểu và thích ứng được với hệ thống lớn Vingroup.

Thứ hai là, sự linh hoạt của người Việt khiến ta có thể giải quyết rất nhanh các vấn đề phát sinh để đáp ứng tiến độ.

Thứ ba là, tập trung vào bản chất công việc, từ đó tạo ra kết quả, không câu nệ các yếu tố hình thức.

Những nhân sự có bộ năng lực này thường được trọng dụng và có mức thu nhập rất tốt so với thị trường và quan trọng hơn là trưởng thành rất nhanh. Con đường từ Zero thành Hero nghĩa là từ Sinh viên đạt tới C level ở Vinfast bạn cần nỗ lực liên tục khoảng 20 năm. Người xuất sắc vượt trội thì 10 năm hoặc có thể nhanh hơn, vì chúng tôi là công ty khởi nghiệp đặt ưu tiên vào khát vọng và sáng tạo hơn là kinh nghiệm.

- Những điều này liệu có quá hấp dẫn để tin?

Khi tôi nói "nỗ lực liên tục", nhiều bạn sẽ chạnh lòng vì tôi tin là tất cả chúng ta đều đang nỗ lực cho cuộc sống của mình, nhưng không phải ai cũng đạt được những gì mình mong muốn.

Vingroup là một bệ phóng lớn, trên nền tảng đó mọi nỗ lực đều cộng hưởng theo cấp số nhân. Quan trọng hơn cả, sứ mệnh của Vinfast rất truyền cảm hứng và rõ ràng. Đó là kim chỉ nam định hướng cho bạn.

Tóm lại nếu hình dung bạn là quả tên lửa, Vingroup là bệ phóng, đích đến là sứ mệnh vì một tương lai xanh cho tất cả mọi người, việc của bạn chỉ là bay. Nó rất khác với việc bạn phải dành toàn bộ nỗ lực để loay hoay với cuộc đời mình, trước là tìm một chỗ đứng, sau là tìm một hướng đi, rồi lại còn xoay sở kiếm nhiên liệu.

Vinfast có nhiều nhân tài đã từng là founder hoặc founding member cho start-up riêng của họ. Sau đó, họ nhận ra, nếu bản thân cũng muốn tạo giá trị lớn, muốn phụng sự cộng đồng lớn thì tốt nhất nên có một điểm tựa đủ lớn. Mà Vinfast thì sẵn sàng làm điểm tựa như thế.

Điều cốt yếu ở đây không phải là "Tin hay không?" mà là "Bạn chọn gì?" Còn nếu đặt câu hỏi là lòng tin, bạn nên tự hỏi là: "Mình có tin vào chính mình không, có tự tin mình đủ năng lực để phát huy hết sức mạnh của hệ thống đòn bẩy ở Vinfast không?"

- Còn điều gì mà các nhân tài nên biết nếu họ muốn ứng tuyển và tìm kiếm một cơ hội ở Vinfast?

Shimon Preres, Tổng thống đầu tiên của Israel, đã từng nói: "Không có chỗ cho những giấc mơ nhỏ".

Nếu bạn đặt mục tiêu thấp cho cuộc đời mình, chúng tôi cũng sẽ hoài nghi những chuẩn mực bạn đặt ra cho công việc.

Chọn VinFast là chọn việc khó, bứt phá tiêu chuẩn cũ, khác biệt so với cách làm cũ và "chọn tạo ra một tương lai mới". Như vậy, VinFast mới có thể "thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu". Thế nên, từng thành viên trong VinFast cũng không có lựa chọn nào khác là "bứt phá mọi giới hạn" trong chính mình.

- Cảm ơn bà đã chia sẻ!