CEO Tập đoàn ParkCity: "Chúng tôi ưu tiên tính bền vững trong các dự án"

Tiên phong phát triển các khu đô thị được quy hoạch tổng thể



Năm 2010, khu đô thị ParkCity Hanoi chính thức ra mắt thị trường, đánh dấu lần đặt chân đầu tiên của Tập đoàn ParkCity tại Việt Nam. Dự án có quy mô 77,4ha với tổng giá trị đầu tư lên tới 2,5 tỷ USD.

Chia sẻ với The Edge Malaysia, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn ParkCity, ông Datuk Joseph Lau nhấn mạnh, dự án thể hiện đúng triết lý, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển của Park City Group. Khu đô thị được xây dựng với trọng tâm là sự bền vững và cuộc sống cân bằng toàn diện cho cư dân.

Sau hơn 1 thập kỷ, ParkCity Hanoi giờ đây đã trở thành khu đô thị xanh đáng sống nằm ở phía Tây Hà Nội với cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại. Tính đến thời điểm hiện tại, 977 căn nhà đã được bàn giao. Hệ thống tiện ích đã đi vào vận hành và phục vụ cư dân suốt 4 mùa như khu ParkCity Club Hanoi với phòng gym, nhà hàng cà phê, bể bơi ngoài trời và trong nhà, các sân tennis và bóng rổ rộng rãi…Kể từ năm 2019, trường Quốc tế ISPH nằm trong nội khu ParkCity Hanoi đi vào hoạt động và có thể chào đón hơn 1.500 học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới. Theo ông Lau, các dự án tại khu đô thị khi cung ứng ra thị trường đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ 100%.



Vị lãnh đạo Tập đoàn ParkCity cho biết, ngay từ thời điểm đặt chân vào Việt Nam, ParkCity Hanoi được định hướng là khu đô thị xanh đáng sống và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng Việt. Để làm được điều này, Park City có quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu, mong muốn, xu hướng thị trường và dựa trên cơ sở này, các thiết kế về sản phẩm, không gian cảnh quan đều đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

Khu tiên ích ParkCity Club Hanoi

Tổng giám đốc điều hành, ông Lau chia sẻ: "Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng, người mua nhà thích bàn giao thô để có thể chủ động tuỳ chỉnh phần hoàn thiện theo nhu cầu cá nhân. Họ cũng muốn có nhiều chỗ để xe máy hơn ô tô. Khách hàng Việt Nam cũng đánh giá cao về tiêu chí thương hiệu của chủ đầu tư và không gian cảnh quan dự án. Đó là lý do mà trong quá trình phát triển dự án, chúng tôi đưa ra chính sách mỗi căn hộ có ít nhất một chỗ để xe ô tô cố định. Bên cạnh đó, chúng tôi đầu tư hệ thống tiện ích chất lượng cao trong nhà và ngoài trời. Chúng tôi cũng đặc biệt ưu tiên việc thiết kế và xây dựng cảnh quan khu đô thị".



Ông Lau cũng thừa nhận tầm quan trọng của sự đa dạng về sản phẩm trong một khu đô thị. Bởi vậy, khu đô thị ParkCity Hanoi thu hút được các tệp khách hàng khác nhau về độ tuổi, nhu cầu. Ví dụ, chung cư Park Kiara hướng đến thế hệ trẻ và những người mua nhà lần đầu. Trong khi đó, dự án The Mansions hay Le Jardin hướng đến khách hàng có thu nhập cao, những người yêu thích cuộc sống sang trọng, riêng tư.

Khu biệt thự đơn lập Le Jardin

Định hướng phát triển tại Việt Nam



Cùng với Desa ParkCity, dự án tiêu biểu của tập đoàn tại Kuala Lumpur và các dự án tại Đông Malaysia, thành công của ParkCity Hanoi là minh chứng cho năng lực phát triển dự án của ParkCity Group. Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn ParkCity tiết lộ, doanh nghiệp này hiện đang tìm kiếm thêm quỹ đất tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác.

"Tính bền vững sẽ là một trong những động lực chính trong mục tiêu tìm kiếm quỹ đất và phát triển dự án của chúng tôi. Và muốn tạo ra cộng đồng bền vững, các tiêu chí cần có phải kể tới, đó là: sự đa dạng, sự kết nối thuận tiện và hệ tiện ích đi kèm được đầu tư hiện đại với chất lượng cao. Chúng tôi sẽ ưu tiên yếu tố bền vững trong tất cả các dự án của tập đoàn trong thời gian tới", ông Lau chia sẻ thêm về định hướng phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam.

Trung tâm thương mại The Linc tại ParkCity Hanoi

Dự kiến cuối năm 2023, Tập đoàn ParkCity sẽ khai trương giai đoạn 1 trung tâm thương mại The Linc trong nội khu ParkCity Hanoi. Dự án có tổng diện tích sàn khoảng 18.961 m2 và diện tích cho thuê khoảng 11.425 m2 ở cả ba tầng và được quản lý hoàn toàn bởi tập đoàn. The Linc được thiết kế với nhiều không gian mở, kết nối giữa công viên và các khu cư dân. The Linc được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới với các tiện ích ngay ngưỡng cửa cho cư dân ParkCity Hanoi.



Người đứng đầu của Tập đoàn này cho biết thêm, chuỗi siêu thị TOPS Market của Central Food Retail sẽ trở thành đơn vị thuê chính tại trung tâm thương mại sau bản ký kết hợp tác chiến lược giữa 2 đơn vị vào cuối năm 2022.

"Với những dấu ấn thông qua các khu đô thị đã được phát triển, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của Tập đoàn ParkCity tại Việt Nam", ông Datuk Joseph Lau nhấn mạnh.

Thông tin dự án: Công trình trung tâm thương mại ParkCity – ParkCity Mall thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội – ParkCity Hanoi.