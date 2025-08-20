CGV mở rộng mạng lưới rạp chiếu phim tại Hưng Yên

Ngày 22/8, CGV Việt Nam tiếp tục mở rộng mở rộng mạng lưới rạp chiếu hiện đại với sự ra mắt của cụm rạp CGV Vincom Mega Mall Ocean City, tọa lạc ngay trong trung tâm Vinhomes Ocean Park 2 - khu đô thị ven biển sôi động bậc nhất miền Bắc. Với tổng diện tích 1.501,2 m², cụm rạp mới sở hữu 4 phòng chiếu với 420 ghế ngồi, hứa hẹn mang đến không gian giải trí đẳng cấp, nơi công nghệ tiên tiến kết hợp cùng dịch vụ chuẩn quốc tế cho khán giả địa phương và du khách.

Cụm rạp mới sở hữu không gian giải trí sang trọng cùng dịch vụ chuẩn quốc tế

Nằm giữa không gian sôi động của "thành phố biển hồ", CGV Vincom Mega Mall Ocean City sẵn sàng thỏa mãn mọi "gu" giải trí: từ những tín đồ điện ảnh đề cao trải nghiệm thị giác, cho đến những khán giả muốn tận hưởng không gian sang trọng, ghế ngồi cao cấp với khoảng cách thoải mái, tối ưu cho mọi trải nghiệm. Đặc biệt, hệ thống màn hình cỡ lớn với độ phân giải cao, âm thanh vòm đa chiều chuẩn Dolby cùng công nghệ chiếu phim đặc biệt chắc chắn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu thưởng thức điện ảnh từ phim bom tấn Hollywood, siêu phẩm Hàn Quốc, đến các tác phẩm đặc sắc của Việt Nam.

Ông Ko Jae Soo, Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam chia sẻ: "Thị trường điện ảnh tại Việt Nam hiện đang ở giai đoạn tăng trưởng ấn tượng, trong khi số lượng rạp chiếu phim trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Riêng tại Hưng Yên, lượng dân cư hiện đang tăng nhanh nhờ các dự án đô thị quy mô lớn, kéo theo nhu cầu giải trí chất lượng cao ngày càng tăng. Chúng tôi kỳ vọng CGV Vincom Mega Mall Ocean City sẽ trở thành trung tâm giải trí đa trải nghiệm, không chỉ dành cho khán giả yêu điện ảnh mà còn là địa điểm tổ chức sự kiện, các hoạt động văn hóa cộng đồng."

Ông Ko Jae Soo - Tổng Giám đốc CGV Việt Nam

Tính đến quý 2 năm 2025, CGV đang vận hành 83 cụm rạp trên toàn quốc, với tổng cộng 479 phòng chiếu. Trong đó, có các phòng chiếu đặc biệt như như IMAX Laser, ULTRA 4DX, ScreenX, Cine & Forêt, L’amour và Gold Class, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới và khác biệt cho khán giả. Việc mở cửa cụm rạp CGV Vincom Mega Mall Ocean City trong tháng 8/2025 đã nâng tổng số cụm rạp của CGV tại Việt Nam lên con số 84 với hơn 63.000 ghế ngồi.

Công nghệ Ultra 4DX mang đến trải nghiệm cực "đã" cho tín đồ phim ảnh

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm điện ảnh, CGV Vincom Mega Mall Ocean City còn mang đến nhiều tiện ích giải trí và ưu đãi khai trương hấp dẫn. Đây sẽ là nơi lý tưởng để bạn cùng gia đình, bạn bè tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, từ xem phim, mua sắm đến khám phá ẩm thực trong cùng một điểm đến. Nhân dịp khai trương, khán giả sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng 100%, nhận ngay bộ sticker độc quyền cùng hàng loạt ưu đãi từ bắp nước đến giá vé.

Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương

Với việc khai trương CGV Vincom Mega Mall Ocean City, CGV tiếp tục khẳng định cam kết mang điện ảnh chất lượng cao và dịch vụ giải trí hiện đại đến gần hơn với khán giả trên khắp Việt Nam. Rạp không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hóa địa phương, tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh tăng trưởng sôi động của thị trường giải trí Việt Nam.