Chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện; tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ từ các sở

Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới” (Đề án 25).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, Đề án và phương án tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình không sắp xếp Công an cấp huyện của ngành Công an đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phê duyệt.

Theo đó, ngoài chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện thì Công an tỉnh Nam Định còn tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ được chuyển sang từ các Sở khác.

Đó là: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp;

Nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải;

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và truyền thông.

Hội nghị này tập trung thảo luận những giải pháp phù hợp, hiệu quả; đánh giá công tác chuẩn bị các điều kiện, nhất là phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo tổ chức bộ máy mới và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.... để chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai thực tế, chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới từ ngày 01/3/2025.

Công an tỉnh Nam Định tinh gọn tổ chức bộ máy theo 5 bước

Tại Hội nghị, Thủ trưởng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã lần lượt báo cáo tham luận về những nhiệm vụ được phân công chủ trì tham mưu, triển khai thực hiện để tinh gọn tổ chức bộ máy, phù hợp với mô hình tổ chức mới của Công an tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Đề án 25 của Đảng ủy Công an Trung ương thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của toàn lực lượng Công an nhân dân trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”.

Công an tỉnh Nam Định tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 25. Từ Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đến lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đều đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tinh gọn, hiệu quả hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch về thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Công an tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 121 về sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới” (Kế hoạch số 121).

Trong kế hoạch chỉ rõ, Công an tỉnh Nam Định sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy theo 05 bước gồm tổng thể các công việc cần thực hiện với mốc thời gian, tiến độ phải hoàn thành rất rõ ràng, đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm và phân công thực hiện cụ thể đối với từng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Đảm bảo thống nhất cao về ý chí, hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh.

Đến nay, các đơn vị đang khẩn trương, quyết liệt hoàn thành những nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 121 để chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

13 lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện xung phong nghỉ hưu trước tuổi

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, 13 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện đã xung phong xin nghỉ hưu trước hạn tuổi; 55 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy xung phong bố trí giữ chức vụ thấp hơn. Đây là nghĩa cử rất cao đẹp, xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chỉ rõ 5 quan điểm, 5 nguyên tắc và 4 mục tiêu mà toàn lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện để “về đích” việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình không tổ chức Công an cấp huyện.

Quyết tâm không để ngắt quãng công việc, không để trống địa bàn; vừa thực hiện tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là đối với số cán bộ Công an cấp huyện trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, luôn phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao.

Quang cảnh hội nghị

Không tổ chức Công an cấp huyện là chủ trương mang tính đột phá, cách mạng

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 13 địa phương để quán triệt triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an địa phương. Đại tá Trần Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hoá các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương và phương án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp các lĩnh vực công tác của Bộ Công an và Công an địa phương khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Theo đó, việc sắp xếp, bố trí cán bộ và tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là việc không tổ chức Công an cấp huyện là chủ trương mang tính đột phá, cách mạng; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân nhằm xây dựng bộ máy kiểu mẫu, tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc quan điểm đó, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Công an đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhằm triển khai quyết liệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại tá Trần Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao Công an các đơn vị, địa phương đã quyết tâm, nỗ lực trong triển khai các chỉ đạo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh.

Đặc biệt, biểu dương và ghi nhận các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đã nêu gương sáng, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương, nhất là các đồng chí đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu và thuận lợi cho Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh trong sắp xếp công tác cán bộ.

Đồng chí nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm nên trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện đúng chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện; kiên quyết xử lý việc lợi dụng chủ trương để tiêu cực, tham nhũng.

Trên cơ sở quán triệt tại Hội nghị của Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Việc triển khai tổ chức, hoạt động của Công an tỉnh, Công an xã theo mô hình mới đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương; đảm bảo nhanh gọn, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, bảo đảm hiệu quả về an ninh, trật tự phải tốt hơn.

Sau hội nghị, các đơn vị từ cấp phòng, Công an cấp huyện, phải vận dụng hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cấp trên vào thực tế đơn vị, để triển khai thực hiện, tuy nhiên không được trái với quy định.

Với sự tập trung, quyết tâm chính trị cao, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu các cấp và sự vào cuộc của toàn lực lượng Công an Quảng Ninh, đồng chí tin tưởng rằng Công an tỉnh sẽ hoàn thành các mục đích, yêu cầu và tổ chức triển khai hiệu quả việc sắp xếp chức bộ máy trong lực lượng Công an Quảng Ninh.