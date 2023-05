Chấm dứt lỗ - Mai Linh “bốc thuốc đúng bệnh”

Tại kỳ họp Đại hội, Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tập đoàn Mai Linh tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, doanh thu thuần năm 2022 đạt xấp xỉ 1.647 tỷ đồng, tăng 583 tỷ đồng so với năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 416 tỷ đồng, tương ứng tỉ suất sinh lời gần 25%. Các khoản chi phí biến động mạnh khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp Mai Linh kết thúc chuỗi 4 năm liên tiếp không có lãi. Con số lãi có thể chưa phản ánh đúng nội lực bên trong của Tập đoàn vận tải có nhiều kinh nghiệm và hệ sinh thái rộng này khi đã chấm dứt lỗ, ổn định và trở lại đường đua thì đây là con chiến mã đáng gờm so với các đối thủ cùng ngành. Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Mai Linh đạt mốc 4.135,4 tỷ đồng, gần như không thay đổi nhiều so với đầu năm.

Dù kết quả này còn khiêm tốn nhưng có ý nghĩa đánh dấu việc Mai Linh đã cắt được mạch lỗ và có lợi nhuận trở lại, là niềm tin cho chặng đường tương lai.

Taxi Mai Linh là ứng dụng có tỷ lệ sử dụng và độ yêu thích đứng top đầu theo kết quả khảo sát quý 1/2023 của Decision Lab và MMA.

Trong hai năm tài chính trước đó, Tập đoàn Mai Linh đã phải "gồng mình" để gánh chịu hậu quả của đại dịch COVID-19 và chiến tranh Nga - Ukraine khiến giá năng lượng, xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cả hệ thống. Tuy nhiên, tận dụng mạng lưới vận tải phủ sóng khắp 63 tỉnh thành và các huyện đảo, Mai Linh đã triển khai các ngành nghề mới như Logistics, Bảo hiểm, khai thác hệ sinh thái vận tải và tiết giảm tối đa các chi phí trong công tác vận hành. Khắc phục được hậu quả của đại dịch, khủng hoảng xăng dầu, Mai Linh đã "bốc thuốc dứt bệnh" và đang đi đúng quỹ đạo trong chiến lược mà Hội đồng quản trị đã vạch ra nên cuộc đua sắp tới là "sân chơi" để doanh nghiệp này chứng tỏ sức bền, kinh nghiệm và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



Đa dạng phương thức gọi xe và thanh toán nâng cao vị thế cạnh tranh



Trong năm 2022, Mai Linh đã đầu tư tổng cộng 749 xe nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng của khách hàng. Đồng thời, việc đa dạng phương thức gọi xe và thanh toán giúp Mai Linh nâng cao năng lực phục vụ và cạnh tranh với taxi công nghệ.

Ngoài ứng dụng đặt xe Taxi Mai Linh và tổng đài gọi xe toàn quốc 1055, Mai Linh còn hợp tác với fintech đưa dịch vụ taxi lên ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Sự hợp tác lần này mở ra cơ hội cho Mai Linh khai thác thị trường mới, tiếp cận 25 triệu người dùng ứng dụng ngân hàng và ví điện tử trong hệ sinh thái đối tác.

Song song đó, Mai Linh đã cải tiến app Mai Linh Taxi và giới thiệu thẻ MPASS - một sản phẩm độc quyền của Mai Linh trên đường đua công nghệ với tính năng trả trước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc đặt xe. Bên cạnh các công cụ thanh toán có sẵn và tích hợp trên app, việc hợp tác với fintech giúp người dùng dễ dàng đặt và thanh toán dịch vụ taxi Mai Linh chỉ với vài bước chạm.

Ứng dụng đặt xe Taxi Mai Linh và tổng đài gọi xe taxi toàn quốc 1055 của Tập đoàn Mai Linh giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc đặt xe di chuyển.

Trước những tín hiệu khả quan của ngành vận tải, ông Hồ Huy - Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh cảm ơn sự đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư trong những năm vừa qua. Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh đánh giá cao những cố gắng, tinh thần trách nhiệm, gắn bó của đội ngũ cán bộ nhân viên, lái xe Mai Linh trên khắp 63 tỉnh thành và các huyện đảo Việt Nam.



Mục tiêu năm 2023 của Tập đoàn Mai Linh là duy trì, ổn định và phát triển bền vững; đầu tư xe chất lượng tốt, với dự kiến khoảng 3.500 phương tiện mới. Đồng thời, Mai Linh sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ, giữ chân khách hàng doanh nghiệp, khách hàng truyền thống; cải thiện app, ứng dụng công nghệ, tăng trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ tái cấu trúc toàn diện và quản trị rủi ro tốt hơn; kinh doanh tuân thủ pháp luật, cạnh tranh văn minh, lành mạnh, luôn giữ văn hóa kinh doanh của một doanh nghiệp tử tế.

Hệ sinh thái Mai Linh ngày càng mở rộng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Các sản phẩm bảo hiểm hợp tác cùng đối tác PTI tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động kinh doanh Logistics tiếp tục được đầu tư; tuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo hoạt động hiệu quả và được sự tin dùng của hành khách; các lĩnh vực du học, xuất khẩu lao động, thương mại được chú trọng hơn…

Mục tiêu năm 2023 của Tập đoàn Mai Linh là duy trì, ổn định và phát triển bền vững đầu tư xe chất lượng tốt, dự kiến đầu tư thêm khoảng 3.500 phương tiện mới.

Hội đồng quản trị công ty tin tưởng với sứ mạng mang sự hài lòng đến cho mỗi người, góp phần phát triển và nâng tầm văn hoá Việt, vì cuộc sống tốt đẹp hơn, Mai Linh sẽ tiếp tục vươn xa, trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu ở những nơi Mai Linh có mặt.



Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội đã thông qua nội dung các tờ trình và kế hoạch kinh doanh năm 2023.