Chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số - Xu hướng đầu tư cho năm 2021?

Theo báo cáo mới nhất của Startup Health Insights, dù Covid-19 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu thì quý III/2020 đã có hơn 6,6 tỷ USD vốn đầu tư vào các startup y tế trên thế giới và đây cũng con số cao nhất trong 10 năm trở lại đây theo ghi nhận của tổ chức này. Cao hơn so với mốc kỷ lục trước được ghi nhận vào quý I/2020 đến 1,6 tỷ USD.



Tiềm năng y tế Việt Nam nói chung và digital healthcare nói riêng có thể thấy qua giá trị tăng trưởng của tổng chi tiêu y tế hàng năm. Theo ước tính từ hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solutions (FS) thì con số này là 17 tỷ USD trong năm 2019, tương đương 6,6% GDP. Mặt khác, FS cũng dự báo chi tiêu cho y tế vào năm 2022 sẽ đạt đến 23 tỷ USD với CAGR hàng năm khoảng 10,7%.

Bên cạnh đó, trước diễn biến chưa có hồi kết của đại dịch, công dân trên toàn cầu cũng dần trở nên chủ động hơn khi tham gia vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên nền tảng công nghệ. Theo báo cáo từ Google, năm 2020 số lượng người tìm kiếm và tải ứng dụng sức khỏe trên điện thoại tăng trưởng hơn 38%. Thêm vào đó, hành vi tìm kiếm và quyết định chi tiêu trực tuyến của người dùng cho lĩnh vực này tăng 50%.

2021 là năm digital healthcare đánh giá sẽ có nhiều bước tiến triển vọng

Giải pháp công nghệ đã và đang hỗ trợ đắc lực cho y tế trên nhiều phương diện và được kỳ vọng sẽ ngày phổ biến hơn trong tương lai gần nhờ những ưu điểm vượt trội. Digital healthcare không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn giúp tinh giản hệ thống vận hành, tiết kiệm chi phí và nguồn lực, đồng thời mang đến lợi ích hai chiều cho cả khách hàng và doanh nghiệp cung ứng.

"Công nghệ số định hình tương lai chăm sóc sức khỏe toàn cầu" cũng chính là định hướng cho Chiến lược toàn cầu về sức khỏe kỹ thuật số trong giai đoạn 2020–2025 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chuyển dịch cùng xu hướng của thị trường, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe công lập và tư nhân đều đang có các định hướng riêng để phát triển dịch vụ theo hướng công nghệ hóa. Điển hình như bệnh án điện tử, đây là một nhân tố quan trọng thúc đẩy toàn bộ quá trình chuyển đổi số của ngành y nhưng hiện vẫn đang trong quá trình hoàn tất.

Nhìn xa hơn, các công ty công nghệ trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam đang xây dựng quy trình bảo mật dữ liệu cá nhân theo chuẩn HIPPA của Mỹ để bảo vệ danh tính khách hàng và dễ dàng kết nối với hệ thống y tế nhà nước khi bệnh án điện tử được thông qua.

Nổi bật trên thị trường, Jio Health là doanh nghiệp tiên phong đầu tư công nghệ đồng bộ cho tất cả các dịch vụ trong suốt quá trình tương tác giữa khách hàng và bác sĩ; từ phòng khám đa khoa đến khám tại nhà; ứng dụng tư vấn sức khỏe trực tuyến 24/7; nhà thuốc trực tuyến cùng đa dạng các gói chăm sóc sức khỏe.

Trên thực tế, các dịch vụ hỗ trợ từ xa như đặt lịch khám, video call đã được Jio Health triển khai từ cách đây hơn hai năm và các tính năng này càng trở nên phổ biến hơn trong giai đoạn dịch bệnh.

Vừa qua, Jio Health đã ra mắt Phòng khám Đa khoa Cao cấp Jio Health (Jio Smart Clinic). Jio Smart Clinic đáp ứng đồng thời các yếu tố để vận hành một phòng khám đa khoa với các dịch tiện lợi trên nền tảng công nghệ như: trang thiết bị y tế hiện đại; đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm; đa dạng chuyên khoa và bảo lãnh viện phí. Khác biệt của phòng khám còn nằm ở việc lưu trữ và cập nhật hồ sơ sức khỏe trực tuyến theo tiêu chuẩn bảo mật HIPPA, đặt lịch khám qua ứng dụng.

Màn hình tương tác giúp bác sĩ giải thích kết quả khám trực quan và dễ hiểu

Ngoài ra, đơn vị này cũng chú trọng vào việc toàn diện hóa hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị các kế hoạch dài hạn để đón làn sóng tăng trưởng đã nhìn thấy trước của dịch vụ digital healthcare tại Việt Nam nói riêng, châu Á nói chung trong vòng vài năm tới.

Jio Health vinh dự đạt Top 100 Sản phẩm - Dịch vụ được Tin & Dùng bình chọn bởi người tiêu dùng.

Tự hào là sự lựa chọn an tâm về sức khỏe cho mọi nhà, năm 2019, Jio Health vinh dự đạt Top 100 Sản phẩm - Dịch vụ được Tin & Dùng do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức bình chọn bởi người tiêu dùng; Top 100 Sản phẩm & Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức.