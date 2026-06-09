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Chậm tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và rà soát trách nhiệm đối với các trạm chậm tiến độ.

Chậm tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Chậm tiến độ nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc, sẽ xem xét trách nhiệm nhà đầu tư

Liên quan đến tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do một liên danh thực hiện, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và rà soát trách nhiệm đối với các trạm chậm tiến độ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư có giải pháp quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 30/6 để đưa vào khai thác; đồng thời hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ cụ thể của từng trạm đã được quy định tại hợp đồng.

Không chỉ đôn đốc tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam còn yêu cầu rà soát trách nhiệm của nhà đầu tư đối với từng dự án chậm triển khai. Theo cơ quan quản lý, các trạm dừng nghỉ được đầu tư theo hình thức hợp đồng đầu tư, kinh doanh nên đối với các trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và pháp luật về đầu tư xây dựng.

Cơ quan này yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với các ban quản lý dự án xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, thời gian chậm trễ và trách nhiệm của từng bên để làm cơ sở xem xét xử lý. Đối với những hợp đồng chưa quy định cụ thể chế tài xử phạt chậm tiến độ, các bên phải thống nhất phương án xử lý và bổ sung phụ lục hợp đồng làm căn cứ thực hiện.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ căn cứ kết quả triển khai trong thời gian tới để xem xét áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, các ban quản lý dự án và đơn vị chức năng được giao theo dõi tiến độ hàng tuần.

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Theo Kiên Dương

VTV

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