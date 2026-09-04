"Chân dung" 3 màu sắc mới iPhone 18 Pro Max lộ diện

Những linh kiện được cho là của iPhone 18 Pro Max vừa hé lộ dấu hiệu mới về màu sắc của thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo. Đáng chú ý, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục nói không với màu đen.

Thông tin xuất phát từ Sonny Dickson, một trong những nguồn thường xuyên chia sẻ hình ảnh linh kiện và mô hình iPhone chưa ra mắt. Mới đây, ông đăng tải hình ảnh ba khay SIM với các màu sắc khác nhau và cho biết chúng được cho là dành cho dòng iPhone 18 Pro.

Theo hình ảnh này, iPhone 18 Pro Max có thể được Apple cung cấp với ba màu gồm bạc (Silver), đỏ anh đào đậm (Dark Cherry) và xanh da trời (Sky Blue). Đây cũng là ba màu mà Dickson cho biết ông đã bắt gặp trên các linh kiện liên quan đến dòng máy mới trong vài tháng qua.

Linh kiện được cho là khay SIM của iPhone 18 Pro Max với ba màu bạc, đỏ anh đào đậm và xanh da trời. (Ảnh: Sonny Dickson)

Nếu thông tin này chính xác, Apple sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận ba màu cho dòng iPhone Pro, nhưng thay đổi đáng kể bảng màu so với thế hệ hiện tại.

Trên iPhone 17 Pro, Apple đang cung cấp ba phiên bản màu Cam vũ trụ (Cosmic Orange), bạc (Silver) và xanh đậm (Deep Blue). Như vậy, hai màu mới được đồn đoán trên thế hệ tiếp theo là đỏ anh đào đậm và xanh da trời, trong khi màu cam nổi bật có thể không còn xuất hiện.

Màu đen tiếp tục vắng bóng?

Điểm đáng chú ý nhất trong thông tin lần này là màu đen không xuất hiện.

Trước đó, một nguồn tin rò rỉ tại Trung Quốc từng cho rằng iPhone 18 Pro sẽ có ba màu gồm đỏ anh đào đậm, xanh da trời và đen. Tuy nhiên, thông tin từ Dickson lại cho thấy ông chỉ bắt gặp ba màu bạc, đỏ anh đào đậm và xanh da trời trên các linh kiện trong thời gian gần đây.

Loạt màu sắc từng được đồn đoán có trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Sonny Dickson)

Đáng chú ý, hồi tháng 5, Dickson từng chia sẻ hình ảnh mô hình giả của iPhone 18 Pro với bốn màu, trong đó có cả màu đen. Khi được hỏi về sự khác biệt, nguồn tin này giải thích rằng các mô hình màu đen thường được sản xuất nhằm phục vụ quá trình thử nghiệm, nhưng điều đó không đồng nghĩa Apple sẽ sử dụng màu đen trên sản phẩm thương mại.

Nếu Apple thực sự loại bỏ màu đen, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp dòng iPhone Pro không có tùy chọn màu đen hoặc xám đậm truyền thống.

Trên iPhone 17 Pro, Apple cũng đã có sự thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên loại bỏ hoàn toàn nhóm màu tối quen thuộc khỏi dòng sản phẩm cao cấp, thay bằng những màu nổi bật hơn như Cam vũ trụ và Xanh đậm.

Màu đen nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt trên iPhone 18 Pro. (Ảnh: SQ Magazine)

(Ảnh: Sonny Dickson)

Một nguồn tin khác hồi tháng 4 cũng từng khẳng định iPhone 18 Pro sẽ không có màu đen. Trong khi đó, Macworld đưa ra dự đoán Apple có thể phát hành tới bốn màu gồm xanh nhạt, đỏ anh đào đậm, xám đậm và bạc. Điều này cho thấy bảng màu cuối cùng của iPhone 18 Pro vẫn chưa thực sự được xác nhận.

Sắp có câu trả lời vào ngày 9/9

Những thông tin về màu sắc iPhone 18 Pro hiện vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ và chưa được Apple xác nhận. Tuy nhiên, việc nhiều nguồn độc lập cùng đề cập đến màu đỏ anh đào đậm và xanh da trời khiến hai tùy chọn này ngày càng được chú ý.

Theo các thông tin hiện có, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến được Apple giới thiệu tại sự kiện diễn ra vào tháng 9, cùng với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, thường được gọi là iPhone Ultra.

Nếu những rò rỉ mới nhất là chính xác, người dùng iPhone Pro sẽ tiếp tục không có lựa chọn màu đen trên thế hệ mới. Thay vào đó, Apple có thể đặt cược vào những gam màu mới và nổi bật hơn, trong đó đỏ anh đào đậm được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những màu sắc đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro.