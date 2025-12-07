Chân dung nam NSND hỏi thẳng 1 nhạc sĩ "sao lại mời cháu? Thanh Lam đâu, Tùng Dương đâu?"

Trong một lần chia sẻ với giới truyền thông, NSND Tấn Minh đã kể lại kỷ niệm với cố nhạc sĩ Phó Đức Phương khi bất ngờ được ông mời hát. Tấn Minh cho biết, anh đã thẳng thắn hỏi nam nhạc sĩ lý do mời mình."Trước đây, khi được chú Phó Đức Phương mời tham gia chương trình, tôi hỏi thẳng "sao chú lại mời cháu? Thanh Lam đâu, Tùng Dương đâu. Mọi người đâu mà lại mời cháu?".

Chú bảo: "Tôi nghiên cứu về cậu rồi, cậu hát đi". Tôi đáp rằng: Nếu chú mời cháu thì cho cháu được tự do tư duy, tự cảm nhận về tác phẩm nhé. Nếu chú bắt cháu hát y hệt, không sai một nốt, không lệch một dấu phẩy, dấu chấm thì cháu xin phép không tham gia – vì như thế cháu sẽ thành bản sao của người khác", NSND Tấn Minh kể.

Việc NSND Tấn Minh hỏi thẳng và đưa ra quan điểm làm nghề của bản thân cho thấy anh rất tự tin vào năng lực, vị trí của mình.

Vậy NSND Tấn Minh là ai và tài năng cỡ nào?

NSND Tần Minh.

NSND Tấn Minh, tên đầy đủ Huỳnh Tấn Minh, sinh năm 1972 tại Nam Định. Anh tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với kết quả xuất sắc và nhanh chóng được tuyển về Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long – nơi anh gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Từ cuối những năm 1990, giọng hát trữ tình, ấm áp, giàu cảm xúc của Tấn Minh bắt đầu ghi dấu trong lòng khán giả Hà Nội và cả nước. Anh nổi lên như một trong những nam ca sĩ trữ tình hàng đầu miền Bắc với loạt ca khúc quen thuộc: Bức thư tình đầu tiên , Phượng hồng , Em và tôi , Mối tình đầu , Tôi ru em ngủ , Mong về Hà Nội …

Thành công lớn của album Bức thư tình đầu tiên phát hành khoảng năm 2003 đưa tên tuổi Tấn Minh lên hàng những giọng ca nam được yêu thích nhất. Anh được đánh giá là nghệ sĩ có phong cách điềm đạm, chỉn chu, đề cao cảm xúc và chiều sâu hơn là sự ồn ào. Dù có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp ở môi trường sôi động hơn, Tấn Minh vẫn chọn ở lại Hà Nội, trung thành với dòng nhạc trữ tình – lãng mạn và cống hiến cho nghệ thuật Thủ đô.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Tấn Minh còn đảm nhận nhiều trách nhiệm quản lý nghệ thuật. Năm 2015, anh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) và được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Năm 2023, anh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân – sự ghi nhận cho hơn 30 năm lao động nghiêm túc và bền bỉ với nghề.

NSND Tấn Minh và vợ.

Về đời sống riêng, Tấn Minh có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với NSND Thu Huyền – một trong những nghệ sĩ chèo nổi tiếng của Hà Nội. Hai người từng có gần 10 năm là bạn bè trước khi chính thức yêu nhau và kết hôn năm 2004 và có hai con trai. Trên truyền thông, Tấn Minh và Thu Huyền luôn giữ sự kín đáo, nhẹ nhàng, ít khi chia sẻ đời tư, nhưng được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá là cặp vợ chồng nghệ sĩ hạnh phúc, luôn tôn trọng và hỗ trợ nhau trong công việc.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động, NSND Tấn Minh được xem là một trong những giọng ca trữ tình tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam. Với lối sống giản dị, âm thầm cống hiến, anh vẫn duy trì phong độ ổn định, thường xuyên xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật lớn và giữ vai trò giám khảo ở nhiều cuộc thi uy tín. Hình ảnh của Tấn Minh gắn liền với sự tử tế, chỉn chu và sự bền bỉ hiếm có trong đời sống âm nhạc đương đại.