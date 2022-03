Chân dung nữ CEO Nguyễn Phương Hằng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Bà Phương Hằng tại cơ quan điều tra

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nổi tiếng trên khắp các trang mạng xã hội bởi những "lùm xùm" liên quan tới vấn đề từ thiện của nhiều nghệ sĩ cũng như những phát ngôn nhạy cảm liên quan đến nhiều cá nhân khác.

Bà Nguyễn Phương Hằng (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 1971). Trước đó, bà Hằng được biết đến là một doanh nhân khá nổi tiếng trong giới, là Tổng Giám đốc Công ty và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng "lò vôi").

Năm 16 tuổi, bà Nguyễn Phương Hằng sang Canada định cư. Nhiều năm sau, bà kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và có với nhau một người con trai. Trước khi qua đời, chồng cũ để lại cho bà khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 18 triệu USD. Sau đó, bà thanh lý hết tài sản và cùng con về Việt Nam, thành lập công ty, kinh doanh bất động sản, thời trang, cao su,…

Sau đó, bà kết hôn với ông Trần Văn Thìn, có với nhau một người con gái.

Đến năm 2008, bà Hằng và ông Thìn ly hôn, quyền nuôi con thuộc về bà Hằng. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, ông Thìn liên tục gây khó dễ với vợ cũ trong việc phân chia tài sản. Đặc biệt, ông liên tục giả chữ kí của bà Hằng nhằm chiếm đoạt tài sản, sau đó bị bắt.

Đến năm 2010, bà cùng ông Huỳnh Uy Dũng chính thức nên duyên vợ chồng. Khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Phương Hằng vẫn đang trong quá trình phân chia tài sản với chồng cũ. Bà có bốn người con, trong đó ba người con riêng và một người con chung với ông Dũng. Ngoài ra, ông Dũng cũng có một đời vợ trước.

Bà Nguyễn Phương Hằng kết duyên cùng ông Huỳnh Uy Dũng vào năm 2010

Bà Hằng và ông Dũng có với nhau một người con trai. Trong tiệc thôi nôi của bé, ông Huỳnh Uy Dũng trao toàn bộ tài sản của mình cho con trai gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước. Đến khi 18 tuổi, Hằng Hữu sẽ được sở hữu khối tài sản này.

Đến tháng 5/2020, ông Dũng bất ngờ thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường, tập trung vào công việc thiện nguyện. Bà Hằng, vợ ông, sẽ tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Đại Nam.

Trong tiệc sinh nhật năm 2020, bà được chồng đại gia dành tặng siêu xe trị giá 40 tỷ đồng. Ngoài ra, ông từng mạnh tay mua đôi bông tai 100 tỷ đồng cho bà.

Không chỉ vậy, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng cũng nổi tiếng với các hoạt động từ thiện. Điển hình là quỹ từ thiện Hằng Hữu. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, bà Phương Hằng cũng cùng ông Dũng thực hiện một số chương trình cung cấp oxy, găng tay y tế, đồ bảo hộ cho các bệnh viện dã chiến vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất.

Hiện những vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

