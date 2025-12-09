Chân dung 'ông trùm bánh kẹo' Bibica vừa chính thức rời cuộc chơi đại chúng

Bibica là thương hiệu bánh kẹo đã quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2025, công ty mẹ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) đã nắm giữ 98,3% vốn của BBC sau nhiều năm gia tăng sở hữu. Với tỷ lệ cô đặc, Bibica đã không thể đảm bảo điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng, cụ thể là ít nhất 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do tối thiểu 100 nhà đầu tư nhỏ nắm giữ, không bao gồm các cổ đông lớn.

Bibica là thương hiệu bánh kẹo đã quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Với lịch sử lâu đời và nhiều thành tựu, Bibica đã khẳng định vị thế "ông trùm" trong ngành bánh kẹo. Thương hiệu nội địa này từng nằm trong nhóm hai công ty bánh kẹo lớn nhất cả nước, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ 8X và 9X.

Bibica được thành lập năm 1999, tiền thân từ việc cổ phần hóa ba phân xưởng bánh, kẹo và mạch nha của Công ty Đường Biên Hòa. Doanh nghiệp khởi đầu với vốn điều lệ 25 tỷ đồng và liên tục mở rộng quy mô sau khi lên sàn, nâng vốn điều lệ lên hơn 187 tỷ đồng vào năm 2022 và duy trì đến nay.

Từ một trụ sở kiêm nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 (Đồng Nai), Bibica đã mở rộng thành hệ thống ba nhà máy tại Đồng Nai, Hà Nội và Long An, cùng văn phòng tại TP. HCM và mạng lưới hơn 100.000 điểm bán, với công suất trên 20.000 tấn bánh kẹo mỗi năm từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Hiện nhà máy Hà Nội đã ngừng hoạt động và đang hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế; nhà máy Đồng Nai nằm trong diện di dời khỏi KCN Biên Hòa và dự kiến hoàn tất đóng cửa trong năm nay. Ngoài ra, Bibica sở hữu một số công ty con, chủ yếu tại khu vực phía Nam, chuyên sản xuất bánh kẹo và thực phẩm.

Với lịch sử lâu đời và nhiều thành tựu, Bibica đã khẳng định vị thế "ông trùm" trong ngành bánh kẹo.

Danh mục sản phẩm của Bibica khá rộng, gồm các dòng chủ lực như bánh bông lan, biscuit, cracker, kẹo cứng, kẹo mềm và kẹo dẻo. Bên cạnh đó, công ty phát triển các sản phẩm dinh dưỡng dành cho người ăn kiêng hoặc người đái tháo đường, cùng nhóm sản phẩm mùa vụ như bánh Trung thu và bánh kẹo Tết phục vụ nhu cầu biếu tặng.

Nhận thấy tiềm năng của thương hiệu này, từ năm 2007, Lotte Corporation (Hàn Quốc) đã đầu tư vào Bibica, hỗ trợ về tài chính, xây dựng nhãn hàng và dây chuyền sản xuất, giúp một số sản phẩm thâm nhập được thị trường châu Á. Tuy nhiên, đến năm 2012, Lotte bày tỏ mong muốn đổi tên doanh nghiệp thành Lotte–Bibica, khiến mâu thuẫn với nhóm cổ đông trong nước leo thang và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

Để tạo thế cân bằng trước cổ đông ngoại, Bibica bán 35% cổ phần cho Tập đoàn PAN. PAN sau đó từng bước nâng tỷ lệ sở hữu, trở thành cổ đông chi phối của doanh nghiệp với tỷ lệ sở hữu lên tới 98,3%, khép lại cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát kéo dài nhiều năm với Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). Tuy nhiên, gần một thập kỷ điều hành không mang lại nhiều đột phá, cho đến năm 2024 khi doanh thu của Bibica tăng mạnh lên gần 1.800 tỷ đồng – mức cao nhất trong lịch sử. Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu đạt 1.127 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 86,2 tỷ đồng.

Mới đây, PAN đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Bibica cho Sari Murni Abadi (SMA) – tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia sở hữu thương hiệu snack Momogi. Thương vụ đánh dấu bước rút lui của PAN sau 8 năm gắn bó, đồng thời tạo bước đệm để SMA mở rộng hiện diện tại thị trường bánh kẹo Việt Nam. Dù giá trị chuyển nhượng không được công bố, đây vẫn được xem là thương vụ đáng chú ý trong ngành thực phẩm tiêu dùng thời gian gần đây.

Đáng chú ý, trước khi hoàn tất chuyển nhượng, PAN Group đã thực hiện bước đi kỹ thuật quan trọng bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Capital vào ngày 3/11/2025. Pháp nhân mới có vốn điều lệ gần 1.650 tỷ đồng, trụ sở tại TP. HCM, hoạt động trong lĩnh vực tài chính và tư vấn quản lý. PAN góp vốn bằng toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phiếu Bibica (tương đương 98,3% vốn điều lệ), được định giá khoảng 1.640 tỷ đồng theo giá giao dịch bình quân 30 phiên đến 30/10. Ông Đinh Tiến Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Việc chuyển phần vốn góp sang Bibica Capital đồng nghĩa PAN không còn sở hữu trực tiếp Bibica mà nắm quyền gián tiếp thông qua pháp nhân mới. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho quá trình thoái vốn và chuyển nhượng Bibica cho đối tác Indonesia.

Cùng thời điểm này, Đại hội đồng cổ đông Bibica cũng thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và chuẩn bị rời sàn HoSE.

Ngày 8/1/2026, Bibica cũng dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần II, tuy nhiên nội dung chi tiết của cuộc họp hiện vẫn chưa được công bố.



