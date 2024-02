Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Đại tá Thân Văn Hải, hiện là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đã được Bộ Công an điều động giữ chức vụ mới là Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Thân Văn Hải vào chiều ngày 1/2/2024 tại trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Chúc mừng Đại tá Thân Văn Hải được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ và yêu cầu trên cương vị mới, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Đại tá Thân Văn Hải nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Phúc ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải (bên phải) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TPO

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Đại tá Thân Văn Hải hứa nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả các thế hệ lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Thượng tá Thân Văn Hải (SN 1975) quê ở huyện Tân Yên (Bắc Giang); là Thạc sĩ An ninh chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Hải từng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Trưởng Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Bắc Giang).

Cùng ngày 1/2, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân. Đại tá Đinh Ngọc Khoa giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 3/2019 đến hết tháng 1/2024. Trong thời gian này, Đại tá Đinh Ngọc Khoa đã cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh triệt phá nhiều vụ cướp tiền của, trộm cắp, trấn lột tài sản, được nhân dân địa phương ghi nhận.

T.Hà