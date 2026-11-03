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Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 có profile xịn xò thế nào?

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Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành ngôi vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức khép lại, sau những màn tranh tài gay cấn và nhiều lần đổi vị trí dẫn đầu của 4 nhà leo núi. Với phong độ ấn tượng ở các phần thi, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân với 240 điểm. Xếp sau nam sinh lần lượt là Á quân Nguyễn Huy Quang Minh, Lý Thái Dương và Trần Võ Gia Bảo đồng giải ba.

Tân Quán quân Olympia Đoàn Lê Anh Đức

Anh Đức là thí sinh cuối cùng giành quyền góp mặt tại Chung kết năm sau chiến thắng Quý IV với 220 điểm. Hành trình của nam sinh tại mùa giải năm nay có những màn bứt phá đáng chú ý, đặc biệt là khả năng liên kết dữ kiện và vận dụng kiến thức Lịch sử để tìm ra đáp án.

Đoàn Lê Anh Đức trong trận chung kết

Là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Anh Đức có thế mạnh ở môn Lịch sử. Nam sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi Lịch sử cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngoài thành tích học tập, Anh Đức còn sở hữu một sở thích khá đặc biệt: ghi nhớ và có thể hát quốc ca của 135 quốc gia. Chi tiết này khiến nam sinh trở thành một trong những gương mặt có màu sắc riêng trong dàn thí sinh Olympia năm thứ 26.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành ngôi vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26

Chiến thắng tại Chung kết Olympia 2026 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của nam sinh trường Ams. Từ màn lội ngược dòng ở cuộc thi Quý IV đến khoảnh khắc chạm tay vào vòng nguyệt quế, Anh Đức đã cho thấy sự quyết đoán và khả năng tận dụng cơ hội ở những thời điểm quan trọng.

Tổng hợp

Theo Nhật Linh - Ảnh: Trúc Hà

Phụ Nữ Mới

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