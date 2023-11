Chân dung Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte: Thích đi xe đạp, vẫn đi dạy vào thứ Năm hàng tuần

Trưa 2/11, ngay sau cuộc hội đàm thành công tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã cùng đạp xe đi dạo phố Hà Nội. Hình ảnh hai Thủ tướng đi xe đạp dạo qua một số tuyến phố của thủ đô như Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ đã khiến nhiều người dân ấn tượng và yêu thích.

Trên thực tế, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vốn đã được biết đến với tình yêu cùng những chiếc xe đạp. Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vào năm 2019, Thủ tướng Mark Rutte tiết lộ ông vẫn dùng xe đạp để đi làm nếu như thời tiết cho phép.

Không nhiều người biết rằng dù đã đã trở thành Thủ tướng Hà Lan và giữ vị trí này trong 13 năm qua, nhưng ông Mark Rutte vẫn duy trì việc giảng dạy tại trường Johan de Witt. Tờ Eenvandaag tiết lộ lịch giảng dạy của Thủ tướng Mark Rutte đã được dời từ thứ Sáu sang thứ Năm hàng tuần. Nguyên nhân là bởi ông phải tham gia cuộc họp nội các vào thứ Sáu.

Ông Kars Veling - Cựu Hiệu trưởng của trường Johan de Witt chia sẻ Thủ tướng Mark Rutte giảng dạy môn Khoa học Xã hội cho học sinh trung học và ông đã từng có quãng thời gian dài đi xe đạp đến trường để giảng dạy. Được biết, Thủ tướng Mark Rutte có bằng Cử nhân, Thạc sĩ ngành Lịch sử học tại Đại học Leiden.

Chia sẻ trên tờ Onderwijsvanmorgen, các học sinh mô tả thầy Mark Rutte Rutte ăn mặc khá giản dị, ông hiếm khi mặc vest hay đeo cà vạt. Khi giảng dạy, các học sinh cho biết thầy Rutte khá nghiêm khắc nhưng vẫn vui vẻ và không bao giờ dùng điện thoại trong tiết học. Ông cũng sử dụng căng tin ở trường như các giáo viên khác và thường gọi món bánh kẹp phô mai.

Cũng theo các học sinh, thầy Mark Rutte rất kiên nhẫn trước những câu hỏi và thắc mắc của học trò. Ông được mô tả là biết cách đơn giản hóa các chủ đề phức tạp để chúng trở nên dễ hiểu hơn.

Cựu Hiệu trưởng Veling thừa nhận kể từ khi ông Mark Rutte trở thành Thủ tướng Hà Lan vào năm 2010, đã có khá nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, ông Mark Rutte vẫn cố gắng để tiếp tục công việc giảng dạy một cách bình thường nhất có thể.

"Lực lượng an ninh muốn vào lớp để đảm bảo an toàn nhưng ông ấy không muốn như vậy. Vì thế, lực lượng an ninh phải uống cà phê trong phòng nhân viên trong lúc ông ấy giảng dạy" , ông Veling chia sẻ.

Theo tờ Eenvandaag , ông Mark Rutte muốn trở thành giáo viên toàn thời gian sau khi rời chính trường. Giảng dạy là công việc ông Mark Rutte cảm thấy yêu thích. "Tôi hiện đang giảng dạy vài giờ tại trường Johan de Witt. Tôi thật sự rất thích công việc này" , ông Mark Rutte chia sẻ trong buổi phỏng vấn với NOS vào năm ngoái.