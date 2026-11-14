Chặn ô tô kiểm tra lúc nửa đêm, công an khởi tố Đoàn Mạnh Duy SN 2003

Trước sự tăng cường kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng phạm tội về ma túy đã tìm cách thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng xe ô tô làm địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kết hợp di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm né tránh sự phát hiện, xử lý. Vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, làm rõ một vụ việc với thủ đoạn trên. Đây là phương thức hoạt động tinh vi, không chỉ gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Theo tài liệu điều tra, ngày 03/10/2026, Đoàn Mạnh Duy (sinh năm 2003) điều khiển xe ô tô đón Bùi Đức An (sinh năm 1995) và Nguyễn Nhật Quang (sinh năm 2004), cùng trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Ketamine ngay trên xe. Trong quá trình di chuyển qua địa bàn các xã Nghĩa Trụ, Phụng Công, các đối tượng phân công người chuẩn bị, cung cấp ma túy, thay đổi vị trí ngồi và người điều khiển phương tiện để tiếp tục sử dụng ma túy, đồng thời di chuyển liên tục nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khi xe di chuyển trên đường ĐT379, cách vòng xuyến Văn Giang khoảng 200 mét, tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành dừng xe kiểm tra. Phát hiện lực lượng Công an, An và Quang bỏ chạy, Duy ở lại trên xe. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 01 túi nilon chứa 0,3016 gam ma túy Ketamine và phát hiện 0,437 gam ma túy Ketamine bám dính tại một số vị trí trong xe cùng các đồ vật liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Duy và Bùi Đức An về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Nhật Quang theo quy định.

Các bị can Đoàn Mạnh Duy và Bùi Đức An. Ảnh: Công an Hưng Yên

Hình ảnh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý của các đối tượng trên xe ô tô được trích xuất từ Camera hành trình. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo quy định của pháp luật, những chế tài pháp lý quy định rõ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép chất ma túy và hành vi điều khiển phương tiện khi có chất ma túy trong cơ thể đều có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Tại điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 quy định “Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”. Trường hợp phạm tội thuộc các tình tiết tăng nặng được quy định tại điều luật, mức hình phạt có thể tăng lên từ 07 năm đến 15 năm, từ 15 năm đến 20 năm, thậm chí 20 năm tù hoặc tù chung thân, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi. Ngoài ra việc cất giấu ma tuý còn có thể xem xét về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự khi đáp ứng các điều kiện về định lượng hoặc các điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự khác theo quy định.

Đặc biệt, việc tiếp tục điều khiển phương tiện sau khi sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khoản 3 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 nghiêm cấm hành vi “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng”. Mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển ô tô có chất ma túy trong cơ thể Theo điểm c khoản 11 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, “Người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng bị: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng”. Ngoài ra, nếu người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng ma túy gây tai nạn, làm chết người, gây thương tích hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, thì ngoài việc bị xử lý về hành vi liên quan đến ma túy và vi phạm giao thông, người đó còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, nếu đủ yếu tố cấu thành.

Trước phương thức, thủ đoạn trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ sở, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê xe tự lái cần nâng cao trách nhiệm quản lý phương tiện, xác minh thông tin người thuê, thực hiện đầy đủ hợp đồng và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường quản lý, giám sát lái xe, thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện đối với người điều khiển phương tiện.

Người dân tuyệt đối không tham gia, tiếp tay, bao che hoặc tạo điều kiện cho hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không cho thuê, mượn phương tiện khi có căn cứ nghi vấn bị sử dụng vào mục đích phạm pháp. Khi phát hiện các nhóm người có biểu hiện nghi vấn tụ tập sử dụng ma túy trên xe ô tô hoặc phương tiện có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh, xử lý.

Thời gian tới, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo Cổng TTĐT Công an Hưng Yên