Sáng ngày 8/8/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chào đón một "tân binh" khủng khi CTCP Đầu tư F88 (Mã CK: F88) đưa 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với giá 634.900 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm cuối năm 2024 (209.062 đồng/cp).﻿

Với mức giá này, F88 đã chính thức vượt qua hàng loạt "anh cả" như Bến xe Miền Tây (WCS - 411.000 đồng), VNG (VNZ - 396.400 đồng) để trở thành quán quân về thị giá trên toàn sàn chứng khoán Việt Nam ngay tại thời điểm chào sàn. Vốn hóa của F88 tại mức giá tham chiếu ước đạt gần 5.250 tỷ đồng.

Sức nóng của F88 đã được thể hiện từ trước khi lên sàn, khi giá trên thị trường OTC (thị trường tự do) được các nhà đầu tư chuyền tay nhau ở mức trên dưới 1.000.000 đồng/cổ phiếu.

Với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM là ±40%, ngay khi mở màn, cổ phiếu này đã tăng kịch trần chạm đến mức giá 888.800 đồng/cổ phiếu , tương ứng mức vốn hóa gần 7.300 tỷ đồng.

Trong lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng chứng kiến cổ phiếu VNZ của CTCP VNG có những thời điểm giao dịch trên mốc 1.000.000 đồng/cổ phiếu﻿. Đến ngày 7/8, VNZ có giá 396.400 đồng/cp.

Tuy nhiên, một kế hoạch tăng vốn "khủng" đã được Đại hội đồng cổ đông F88 thông qua. Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:12, thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với tỷ lệ tối đa là 2,5%.

Việc chia tách này sẽ tăng vốn điều lệ của F88 lên trên 1.100 tỷ đồng và làm giá cổ phiếu điều chỉnh về mức mà ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT F88 - cho rằng 'dễ tiếp cận' với nhà đầu tư hơn.

Tạm tính tại mức giá trần 888.800 đồng trong phiên hôm nay, thì sau khi chia tách, thị giá sẽ điều chỉnh về còn khoảng 68.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu giữ ở mức giá trên 1,3 triệu đồng/cp, F88 sau khi chia tách vẫn nằm trong "Câu lạc bộ" thị giá trên 100.000 đồng.

Trước khi lên sàn, ﻿năm 2024, F88 đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 351,3 tỷ đồng, so với khoản lỗ hơn 545 tỷ của năm 2023.

Công ty này đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 538,6 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với cùng kỳ.