ChatGPT có thể tiếp tay cho tội phạm mạng

Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam Ngô Vi Đồng cho biết, ngoài những lợi ích thì chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây nguy hiểm cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.