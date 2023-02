ChatGPT đã ‘ghê gớm’ đến mức nào: Viết một phần bài phát biểu cho Tổng thống Israel, đọc trước 20.000 khán giả

Ngày 1/2 vừa qua, ông Isaac Herzog - Tổng thống Israel, đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên sử dụng ChatGPT để hỗ trợ soạn thảo một phần bài phát biểu của mình, theo Jerusalem Post.

Theo đó, ông Herzog đã có bài phát biểu khai mạc đặc biệt tại Hội nghị an ninh mạng Cybertech Global Tel Aviv 2023. Trước 20.000 khán giả, vị Tổng thống tiết lộ rằng phần mở đầu của bài phát biểu được viết bởi ChatGPT.

Theo Sky News, đoạn mở đầu do ChatGPT viết có đoạn: "Tôi thực sự tự hào là tổng thống của một quốc gia có nền công nghiệp công nghệ cao sôi động và sáng tạo. Trong vài thập kỷ qua, Israel luôn đi đầu về các tiến bộ công nghệ đồng thời có nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực an ninh mạng, AI và dữ liệu lớn. Từ sự phát triển của các công nghệ an ninh mạng tiên tiến đến việc thành lập các công ty khởi nghiệp thành công, các công ty công nghệ cao của Israel đã tạo ra tác động đáng kể trên toàn cầu”.

Theo Harvard Business Review, thời điểm hiện tại, Israel có nhiều công ty khởi nghiệp tính trên đầu người cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Trong đó, Tel Aviv là trung tâm của các công ty công nghệ và thường được gọi là Thung lũng Silicon của Israel. Vào năm 2013, Google đã mua ứng dụng điều hướng Waze của Israel với giá 1,15 tỷ USD.

Ông Herzog đánh giá cao tầm quan trọng của máy móc trong thời đại ngày nay: “Máy móc không chỉ thực hiện được những nhiệm vụ mà trước đây chỉ con người mới có thể làm được mà còn đang thực hiện những nhiệm vụ mà con người không bao giờ mơ có thể làm được – vượt qua ranh giới của trí tưởng tượng và của những gì khả thi”.

ChatGPT đã hỗ trợ Tổng thống Israel viết bài phát biểu.

Tuy nhiên, ông Herzog cũng nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không thay thế con người dù ông đã sử dụng nó để viết một phần bài phát biểu. “Chúng ta không bao giờ được quên tinh thần con người. Không máy tính nào có thể thay thế DNA của con người. Phần cứng và phần mềm không thể thay thế ý chí của con người”, ông nhận định.

Vị Tổng thống cũng sử dụng ChatGPT để kết thúc bài phát biểu của mình bằng một câu trích dẫn đầy cảm hứng: “Chúng ta đừng quên rằng nhân tính là điều khiến chúng ta thực sự đặc biệt. Không phải máy móc sẽ định hình vận mệnh của chúng ta mà là trái tim, khối óc và quyết tâm của chúng ta để tạo ra một ngày mai tươi sáng hơn cho toàn nhân loại”.

Văn phòng Tổng thống Israel sau đó xác nhận với Sky News rằng câu này được ChatGPT tạo ra sau yêu cầu: "Hãy viết một câu trích dẫn đầy cảm hứng về vai trò của con người trong một thế giới công nghệ siêu phàm”.

Thời gian qua, ChatGPT đã thu hút đông đảo sự chú ý trên toàn cầu với khả năng trả lời đầy đủ các câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp trong nhiều lĩnh vực, sáng tác thơ, soạn thảo văn bản pháp lý, viết mã hay thiết kế.

Có một số quan điểm cho rằng các nhà báo, giáo sư hay lập trình viên có thể sẽ mất việc vào tay công cụ này trong tương lai nhưng ý kiến bác bỏ lập luận rằng ở thời điểm hiện tại, công cụ này vẫn tồn tại nhiều hạn chế và chưa thể thay thế sức lao động của con người, ít nhất là trong ngắn hạn.

Nguồn: Jerusalem Post