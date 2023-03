Chạy đua đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

Trong đó, một điểm nghẽn lớn ảnh hưởng tới tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam là khâu giải phóng mặt bằng . Nhiều đơn vị thi công cho biết họ đang gặp khó vì công tác đền bù mặt bằng ở một số nơi chưa hoàn thiện.

2 km mặt bằng đi qua địa bàn xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên vừa được địa phương bàn giao để thi công dự án cao tốc Bắc - Nam thuộc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong. Tuy nhiên, khi đơn vị thi công đưa thiết bị, phương tiện vào triển khai thì người dân không chấp nhận vì lý do chưa nhận tiền đền bù, dù trước đó đã thống nhất chủ trương di dời.

Dự án án Cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh Phú Yên có chiều dài tuyến 90,122 km. Đến cuối tháng 2, các địa phương đã bàn giao được đạt 81,5%. Trên thực tế, phạm vi mặt bằng bàn giao chỉ tổ chức thi công được hơn 35 km và mặt bằng giao không liên tục do vướng các công trình hạ tầng kỹ thuật, mồ mả…



Tại cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mới đây, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương tháo gỡ mọi khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án.

Đối với các vị trí trọng yếu, các địa phương đang nỗ lực vận động người dân, đến hết tháng 3 sẽ bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.