Cháy đường băng sân bay ở Brazil, gần 200 hành khách phải sơ tán

Vụ cháy sân bay ở Brazil (Ảnh: X)

Đoạn video quay tại hiện trường vụ cháy đường băng sân bay cho thấy hành khách hoảng loạn chen chúc nhau đến cửa thoát hiểm của máy bay. Máy bay trong vụ việc do hãng hàng không LATAM Airlines khai thác.

Vụ việc xảy ra tại sân bay Sao Paulo ở Brazil (Ảnh: Getty Images)

Hãng hàng không LATAM Airlines cho biết lửa bắt đầu bùng phát từ băng chuyền được sử dụng để vận chuyển hành lý vào khoang hành lý máy bay. Có thể nghe thấy một số tiếng la hét trong video khi hành khách hoảng sợ nhìn thấy khói và lửa qua cửa sổ máy bay. Khoảng 180 người đã được sơ tán qua cầu trượt thoát hiểm và cầu lên máy bay. Sau đó, camera ghi lại cảnh lực lượng cứu hỏa đang di chuyển băng chuyền bị cháy khỏi hiện trường.

Vụ cháy khi hành khách đang lên chuyến bay của hãng hàng không LATAM Airlines (Ảnh: X)



Sự cố xảy ra trên chuyến bay LA3418 tại sân bay Sao Paulo vào tối 4/12 (giờ địa phương), khi máy bay chuẩn bị khởi hành đến Porto Alegre, cũng ở Brazil.

Người phát ngôn của hãng hàng không Brazil LATAM Airlines cho biết: "Đã xảy ra một đám cháy nhỏ ở thiết bị mặt đất thuộc sở hữu của một công ty bên thứ ba chịu trách nhiệm chất hàng hóa cho chuyến bay".

Hành khách cố gắng thoát hiểm tránh đám cháy (Ảnh: X)

Khói bốc ra từ thiết bị đã kích hoạt các quy trình an toàn. Hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay qua cầu lên máy bay và cầu trượt thoát hiểm, tất cả đều nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên được đào tạo cho tình huống này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ địa phương có mặt tại hiện trường (Ảnh: X)

Vào tháng 7, một máy bay của hàng hàng không United Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Heathrow (Anh) ngay sau khi cất cánh do khói tràn vào khu vực bếp của máy bay (khu vực cạnh buồng lái). Phi hành đoàn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên chuyến bay UA949 khi đang trên đường đến San Francisco (Mỹ) và máy bay phải quay đầu.

Chiếc Boeing 777-200ER đã bay lên độ cao khoảng 4.500 m và đang ở trên không phận thành phố Milton Keynes (Anh) trước khi quay đầu. Xe cảnh sát và xe cứu hỏa đã được điều động đến đường băng và đón hành khách sau khi máy bay hạ cánh. Hành khách cuối cùng đã xuống máy bay an toàn tại một cổng sân bay.