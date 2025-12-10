Cháy rụi nửa nhà máy, đứng dậy trong 21 ngày: Hành trình tái thiết Ogari và triết lý 2 chuyển dịch, 2 chuyển đổi của Phó TGĐ trẻ

Công ty Cổ phần Giống Gia cầm Lượng Huệ bắt đầu hành trình từ năm 1992 với sự khởi nghiệp chỉ từ 50 con gà. Trải qua quá trình phát triển, Lượng Huệ đã đạt Top 3 công ty về giống gà bản địa. Công ty đã xây dựng nhà máy chế biến gia cầm Ogari đạt chuẩn quốc tế và là đối tác cung ứng cho các chuỗi và hệ thống bán lẻ lớn nhất.

Chia sẻ với chúng tôi trong khuôn khổ chương trình Next Gen CEO 2025, anh Phạm Minh Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần giống gia cầm Lượng Huệ (Ogari) cho biết trong 2 năm qua, quyết định khiến bản thân tự hào nhất là dẫn dắt doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển mình toàn diện để thích ứng với bối cảnh mới và thời đại mới. Chiến lược này được vị Phó Tổng giám đốc này gọi là “2 chuyển dịch + 2 chuyển đổi”, nhằm tái định vị vị thế doanh nghiệp và vun bồi nội lực bên trong tổ chức.

“2 chuyển dịch quyết định chúng tôi sẽ đi đâu và vị thế chúng tôi sẽ là, 2 chuyển đổi quyết định chúng tôi có đủ sức và đủ nội lực để đi đến cùng hay không. Và điều khiến tôi tự hào là cả tập thể đã đồng lòng chọn đi một con đường không dễ – nhưng đúng”, anh Dương cho biết.

Theo Phó Tổng giám đốc Phạm Minh Dương, 2 chuyển dịch gồm chuyển dịch định vị từ một công ty chăn nuôi, sản xuất thịt gà sang nền tảng công nghệ cao từ đạm gia cầm, và chuyển dịch nấc thang giá trị từ sơ chế thô sang chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng và biên lợi nhuận. Song song với đó là 2 chuyển đổi về nội lực gồm chuyển đổi số, tự động hóa sản xuất và chuyển đổi tư duy, văn hóa nhân sự từ fixed mindset sang growth mindset.

Anh Dương nói: “Thay vì “làm chỉ để cho có mặt, làm chỉ để tồn tại” như trước kia, chúng tôi chọn làm để thắng, và định hình rõ ràng về “chiến thắng” theo cách của chúng tôi, trên nhiều khía cạnh và ở nhiều cấp độ.”

Kết quả trong giai đoạn 2024–2025, doanh thu năm 2025 tăng 35% so với năm 2024 – năm bản lề của chuyển đổi. Biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt và theo anh Phạm Minh Dương, 2025 cũng là thời điểm Ogari chính thức bước vào một giai đoạn mới, chuyển mình mạnh mẽ hơn sau nhiều năm tích lũy.

“Tăng trưởng bền vững không chỉ là đường cong doanh thu”

Nói về khái niệm tăng trưởng bền vững, anh Dương cho rằng tăng trưởng không chỉ là đường cong doanh thu đi lên. Xuất phát từ môi trường nông nghiệp với nhiều rủi ro, vị Phó Tổng giám đốc nhìn tăng trưởng trước hết là khả năng đứng vững của doanh nghiệp trước biến động.

“Với tôi, tăng trưởng bền vững không chỉ là đường cong doanh thu đi lên. Bền vững trước hết là đứng vững – vừa đủ mạnh để tồn tại được qua nhiều mùa gió bão, vừa đủ tỉnh táo để không đẩy mình vào rủi ro và đánh mất bản sắc”, anh Dương nhấn mạnh.

Trong bối cảnh ngành gia cầm còn nhiều dư địa nhưng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, anh Minh Dương cho biết Ogari chọn một chỉ số duy nhất để đo thành công trong 3 năm tới là “chiến thắng phương trình giá trị khách hàng”, tức khoảng cách giữa giá trị mang đến và chi phí khách hàng bỏ ra.

Theo anh, nếu doanh nghiệp được khách hàng lựa chọn, chiến thắng được cả “trái tim” lẫn “túi tiền” của họ thì đã thắng đối thủ: “Nhưng chỉ cần “được khách hàng chọn”, chiến thắng được “trái tim” và “túi tiền” của khách, thì lúc đó mình đã thắng đối thủ rồi. Ngược lại, nếu bạn chỉ thắng đối thủ bằng hạ giá, đốt tiền thì dù có thắng chưa chắc bạn đã thắng cùng khách hàng.”

Vụ cháy lịch sử và 21 ngày tái thiết nhà máy

Chia sẻ thêm với chúng tôi trong quá trình điều hành doanh nghiệp, anh Dương cho biết, một trong những biến cố lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Ogari xảy ra vào tháng 11/2024, khi toàn bộ phân khu sản xuất chính của nhà máy chế biến thịt gia cầm bị cháy rụi chỉ trong vài chục phút do chập điện khi hàn.

Hệ thống trần, băng tải, máy móc bị thiêu rụi, hàng ngàn khay bị nấu chảy, dây chuyền inox cong vênh. Hơn 30 tấn thịt gà trong ca sản xuất bị cháy đen, sản xuất tê liệt hoàn toàn, nhiều đơn hàng lớn bị gián đoạn.

Đặc biệt, thời điểm đó chỉ còn chưa đầy 40 ngày để Ogari đón đoàn đại diện một hệ thống cửa hàng gà rán lớn từ Mỹ sang đánh giá lần 2 trước khi phê duyệt trở thành đối tác cung ứng tại Việt Nam. Đứng trước đống đổ nát, anh Dương nói với đội ngũ: “Chính từ đống hoang tàn này, chúng ta sẽ dựng lại một nhà máy sạch đẹp hơn, hiện đại hơn và thông minh hơn nhiều. Tôi không nói chỉ để an ủi mọi người. Mà tôi thực sự tin vào điều đó.”

Ngay từ chiều hôm xảy ra sự cố, toàn bộ đội ngũ từ các phòng ban đến công nhân trang trại lập tức bắt tay vào dọn dẹp, tái thiết. Trong vòng 21 ngày, nhà máy được khôi phục và vận hành trở lại. Công nhân vốn quen thao tác với thịt gà, máy móc phải trở thành thợ hàn, thợ xây, thợ lắp đặt. Các đối tác thiết bị tăng ca, chế tạo máy xuyên đêm; kỹ sư từ TP.HCM, Hà Nội trực tiếp về Hải Phòng hỗ trợ.

Ngày đại diện phía Mỹ quay lại thẩm định, khi bước vào nhà máy mới, anh Phạm Minh Dương kể lại: “Ngày người đại diện của hệ thống gà rán từ Mỹ sang, khi bước vào nhà máy, ông ấy đứng im vài giây, ngạc nhiên và quay sang hỏi bằng tiếng Anh: “Đây có phải là nơi mà tôi đã vào cách đây 6 tháng không vậy?”. Ông ấy nghĩ chúng tôi “tu sửa nhẹ”.”

Sau quá trình đánh giá, dự án được phê duyệt ngay tại chỗ, mở ra một chương mới cho Ogari trong hành trình tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Từ biến cố này, Phó Tổng giám đốc Phạm Minh Dương cho rằng Ogari có thể mất tài sản, đi qua nhiều gian nan, nhưng không được phép mất tinh thần, bởi với bản thân anh, tinh thần chính là vốn quý lớn nhất của doanh nghiệp.



