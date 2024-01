Chạy 'xả hàng' trước Tết: Ô tô loạn giá

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, doanh số bán ô tô 11 tháng của năm 2023 giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ô tô du lịch giảm 31%; xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 57% so với năm 2022. Cũng tính đến hết tháng 11/2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 25% trong khi xe nhập khẩu giảm 34% so với cùng kì năm ngoái.