Chế Nguyễn Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng sau hơn 1 tháng đám cưới

09-12-2025 - 05:51 AM | Sống

Vợ chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu hạnh phúc thông báo lên chức.

Sau hơn 1 tháng tổ chức đám cưới, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu thông báo đã có tin vui. Nàng hậu và ông xã Phát Nguyễn hạnh phúc chia sẻ đã "lên chức" khi mang thai con đầu lòng.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết em bé trong bụng đang lớn lên từng ngày, còn vợ chồng cô vừa hồi hộp vừa hạnh phúc khi bước vào hành trình mới. Chế Nguyễn Quỳnh Châu bộc bạch: "Một phép màu nhỏ đang lớn lên mỗi ngày trong chúng mình. Lần đầu Châu và Phát trở thành ba mẹ, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Hôm nay chúng mình xin san sẻ niềm vui này đến mọi người, mong nhận được nhiều yêu thương dành cho em bé của chúng mình nhé".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng sau hơn 1 tháng đám cưới- Ảnh 1.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn hạnh phúc thông báo tin vui (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hồi đầu tháng 11, Quỳnh Châu lộ diện trong buổi tiệc thân mật được tổ chức tại khách sạn của ông xã ở Đà Lạt. Trong dịp này, nàng hậu trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng, diện váy cưới đơn giản để thực hiện các nghi thức.

Thời điểm đó, Quỳnh Châu lộ rõ vòng 2 nay đã nhô lên thấy rõ, dấu hiệu như phụ nữ đang có tin vui. Dễ dàng nhận ra, xuyên suốt những hôn lễ gần đây, nàng hậu có thói quen dùng bó hoa cưới to đặt trước bụng để tránh sự tập trung vào vóc dáng của mình.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu lộ vòng 2 lùm lùm trong tiệc thân mật hồi đầu tháng 11

Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng được biết đến với hành trình đa dạng trong nghệ thuật: tham gia Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014, lọt top 5 Hoa khôi Áo dài 2016 và giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Về chuyện tình cảm, cô công khai bạn trai vào cuối năm 2022 sau 2 năm yêu nhau kín tiếng.

Chồng sắp cưới của nàng Á hậu là Nguyễn Ngọc Phát – doanh nhân sinh năm 1980, hiện hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ lưu trú. Anh là đồng sáng lập, chủ tịch HĐQT kiêm CEO của một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn cuối cùng cũng quyết định về chung một nhà.

Ngày 26/10, hôn lễ của cả hai diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao đình đám của Vbiz. Không chỉ là sự kiện trọng đại của nàng hậu, đám cưới Quỳnh Châu còn được xem là "mini thảm đỏ" khi hàng loạt nghệ sĩ xuất hiện như: Ngô Kiến Huy, Hoà Minzy, Puka, Võ Hoàng Yến, vợ chồng Diễm My, Lyly, Trung Quân Idol, Hoàng Oanh, Hoa hậu Ngọc Châu, Khánh Vân, Lê Hoàng Phương, Bùi Quỳnh Hoa, Võ Lê Quế Anh, Á hậu Thuý Vân, Quỳnh Anh, Minh Thư, Tâm Như, Thuỷ Tiên, người mẫu Kim Dung, Tú Hảo, Thuỷ Tiên,...

Chế Nguyễn Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng sau hơn 1 tháng đám cưới- Ảnh 2.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn hẹn hò 5 năm trước khi quyết định về chung một nhà

Chế Nguyễn Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng sau hơn 1 tháng đám cưới- Ảnh 3.

Đám cưới của cả hai diễn ra cuối tháng 10, quy tụ nhiều nghệ sĩ tham dự

Theo Liên Hoa

Đời sống pháp luật

