Ngày 25/05/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng dùng vàng mua nhà. Chương trình “đổi vàng lấy nhà” kéo dài trong 3-5 năm với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đối tác.

Sau 3-5 năm, người mua có thể chọn tiếp tục giữ bất động sản hoặc nhận lại tiền để quy đổi thành số vàng ban đầu kèm theo lãi 2%/năm trên số vàng đó.

Vào ngày này, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra ở mức 159-162 triệu đồng/lượng. ﻿Giá vàng nhẫn là 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng.

DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn cùng một mức 159,0 – 162,0 triệu đồng/lượng.﻿

Mặc dù khi đó giá vàng đã rơi gần 30 triệu đồng/lượng so với mức giá đỉnh, nhưng đến 9/6, người cầm vàng không khỏi "mệt mỏi" khi giá vàng đã thủng cả mốc 140 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn ở mức 138,8 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá của kim loại quý được mệnh danh là tài sản trú ẩn đã giảm khoảng 40 triệu đồng/lượng từ đỉnh 190 triệu đồng thiết lập trong quý 1/2026.

Về chương trình "đổi vàng lấy nhà" của Vinhomes, 100% quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các Công ty Vàng bạc Đá quý chấp nhận mua.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/04/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 50- 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt.



Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà, bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng gây chú ý với phát biểu: "Nên chọn VIC hay chọn vàng? Anh chọn VIC là đúng rồi đấy, với tâm huyết, công sức của từng này người, từng bước giá trị sẽ được tạo ra, đẳng cấp sẽ được công nhận. Tuy nhiên, giống như tàu phải có lúc có sóng, có gió, nên vội vàng nhảy khỏi tàu thì khó bơi tiếp".



Từ thời điểm tháng 4 năm 2025, ﻿cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 5 lần lên mức 193.200 đồng/cp, còn giá vàng tăng khoảng 20 triệu đồng/lượng tính đến hiện tại.