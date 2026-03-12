Chỉ 3 ngày nữa, quy định về CCCD của hàng triệu người dân sẽ có thay đổi quan trọng

Bổ sung tích hợp số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy trên VNeID và bộ phận lưu trữ của thẻ

Theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 70/2024/NĐ-CP, thông tin số chứng minh nhân dân 09 số và số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ Căn cước; cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR để khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và giao dịch.

Từ ngày 15/3/2026, khoản 7 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi toàn bộ Điều 12 Nghị định 70/2024/NĐ-CP. Theo đó, thông tin số CMND 09 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp không chỉ trong mã QR mà còn trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước và trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Như vậy, điểm mới là mở rộng phương thức tích hợp và khai thác thông tin, bổ sung thêm hình thức lưu trữ trong bộ phận lưu trữ của thẻ và trên ứng dụng VNeID, thay vì chỉ giới hạn ở mã QR như trước đây.

Không được yêu cầu công dân xác nhận lại số CMND 9 số, số định danh đã hủy

Khoản 1 Điều 12 Nghị định 70/2024/NĐ-CP đã quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu công dân cung cấp xác nhận số CMND 09 số, số định danh cá nhân đã hủy khi đã khai thác được thông tin qua mã QR.

Sau khi được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP, Điều 12 mới tiếp tục khẳng định: cơ quan, tổ chức, cá nhân được quét mã QR trên thẻ Căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ hoặc trên ứng dụng VNeID để sử dụng thông tin số CMND 09 số, số định danh cá nhân đã hủy phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác; đồng thời không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận các thông tin này.

Điểm mới không phải là quy định cấm yêu cầu xác nhận (đã có từ trước), mà là việc đặt quy định này trong bối cảnh phương thức khai thác thông tin được mở rộng, bảo đảm dữ liệu đã tích hợp thì được sử dụng trực tiếp.

Sửa đổi, bổ sung trình tự tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước, bao gồm cả trường hợp trẻ dưới 6 tuổi

Khoản 9 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 20 Nghị định 70/2024/NĐ-CP về trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước.

Theo quy định được sửa đổi, đối với trường hợp người dưới 6 tuổi đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước; công dân đề nghị cấp lại do mất thẻ, thẻ hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi do thay đổi địa giới hành chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, trình tự được thực hiện như sau:

Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi lựa chọn thông tin cần tích hợp và gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ. Cơ quan quản lý Căn cước của Bộ Công an thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin thông qua Cơ sở dữ liệu Căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thực hiện tích hợp đối với thông tin xác thực thành công.

Kết quả tích hợp được thông báo khi trả thẻ Căn cước cho công dân. Công dân hoặc người đại diện hợp pháp thực hiện thanh toán lệ phí tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ và phí dịch vụ chuyển phát theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

So với quy định trước đây tại Nghị định 70/2024/NĐ-CP, nội dung này được cụ thể hóa rõ hơn về trình tự, trách nhiệm của cơ quan quản lý Căn cước và nghĩa vụ của công dân, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện thủ tục qua môi trường trực tuyến.

Bổ sung cơ chế tự động cập nhật, điều chỉnh và xử lý sai sót thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước

Khoản 8 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 70/2024/NĐ-CP.

Theo quy định mới, cơ quan quản lý Căn cước của Bộ Công an có trách nhiệm tự động kiểm tra, xác thực và thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu Căn cước khi có sự thay đổi và được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác.

Trường hợp phát hiện thông tin cập nhật, điều chỉnh có sai sót, cơ quan quản lý Căn cước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước và các cơ sở dữ liệu khác. Đồng thời, nếu công dân phát hiện thông tin do mình cung cấp để cập nhật có sự thay đổi hoặc sai sót thì có thể đề nghị công an cấp xã thực hiện điều chỉnh theo trình tự, thủ tục quy định.

So với quy định trước đây, nội dung này đã làm rõ cơ chế cập nhật tự động và trách nhiệm phối hợp điều chỉnh thông tin giữa các cơ quan, tăng tính đồng bộ trong quản lý dữ liệu Căn cước.