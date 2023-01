Chỉ bằng một thay đổi nhỏ, Tesla định giá lại toàn bộ thị trường xe điện: Giảm giá 1 mẫu xe tới vài nghìn USD chỉ sau 1 đêm, người tiêu dùng… sốc

Động thái giảm giá một số mẫu xe của Tesla đang tác động lên toàn ngành xe hơi, khiến không ít đối thủ áp lực và ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua xe của người tiêu dùng, trong đó có Stanly Trần.

Đợt giảm giá tới 20% đối với một số phiên bản Model Y bán chạy hồi đầu tháng đã khiến ông bị sốc. Nhà trị liệu tâm lý 32 tuổi người California này vốn dĩ đã nằm trong danh sách chờ của Ford, song đã quyết định rút lui và chuyển sang mua Model Y.

“Không thể tin được”, ông Trần nhớ lại. Ông cho biết Model Y có mức giá cạnh tranh hơn hẳn dòng Mach-E của Ford.

Động thái của Tesla đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong giới đầu tư và chuyên gia Phố Wall. Một số cho rằng chính sách này nhằm khắc phục tình trạng nhu cầu suy yếu, trong khi số khác khẳng định Tesla chủ đích muốn chèn ép đối thủ cạnh tranh bằng cách “hy sinh” một ít lợi nhuận. Được biết khách của Tesla nếu mua xe hạ giá sẽ đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD.

Tuy nhiên, dù lý do là gì, việc Tesla hạ giá bán đang khiến các đối thủ cạnh tranh buộc phải cân nhắc hạ giá theo để thuyết phục các nhà đầu tư và người mua xe, rằng họ là một trong những giải pháp thay thế phù hợp nhất. Một số đại lý xe cũ cũng bị ảnh hưởng. Có mẫu mất vài nghìn USD chỉ sau một đêm.

Hiện tại, giá khởi điểm của Model Y rơi vào khoảng 53.000 USD, giảm so với mức 66.000 USD trước đây. Con số này vẫn cao hơn so với dòng Mach-E, song lại thấp hơn một số phiên bản EV cao cấp của Ford. Hiện giá Model Y đang thấp hơn khoảng 10.000 USD so với Cadillac Lyriq - một chiếc SUV có kích thước tương tự.

Theo dự luật được thông qua vào năm ngoái, một số đối tượng mua Model Y và Model 3 sẽ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp 7.500 USD nếu những chiếc xe này có giá từ 55.000 USD trở xuống. Trước đây, họ hoàn toàn không có cơ hội nhận trợ cấp do giới hạn của nhà sản xuất đối với tổng doanh số bán xe điện.

“Việc FED tăng lãi suất khiến ô tô trở nên đắt đỏ. Các công ty ô tô theo đó cũng gặp khó”, Musk chia sẻ.

Theo chuyên gia phân tích John Murphy của Bank of America, hiện tại, các nhà sản xuất ô tô truyền thống quy mô nhỏ hơn Tesla đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp. Việc Tesla giảm giá có thể sẽ gây áp lực buộc các công ty này tiếp tục cắt giảm chi phí, từ đó dẫn đến một cuộc chiến về giá cả.

“Những đợt giảm giá này có thể khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn”, ông John Murphy nói.

“Điều này nhấn mạnh việc đa dạng hóa mức giá các dòng xe điện. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm”, đại diện hãng xe GM cho biết.

Theo trang web nghiên cứu Edmunds, lượng người mua xe nghiên cứu về Tesla đã tăng mạnh sau đợt giảm giá vào đầu tháng 1. Model Y là phương tiện được cân nhắc nhiều thứ hai trong tuần kết thúc vào ngày 15/1.

Cũng ngay sau thông báo giảm giá, đơn xin tài trợ cho xe Tesla đã tăng gấp ba lần tại Tenet - một công ty khởi nghiệp tại New York chuyên cung cấp tài chính cho người mua EV. Giám đốc điều hành Tenet Alex Liegl cho biết lượng khách hàng vẫn tăng cao.

Howard Drake, người sở hữu các đại lý Cadillac, Buick-GMC và Subaru ở khu vực Los Angeles kỳ vọng mức giá thấp hơn của Tesla sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng đang tìm kiếm xe điện. “Ở một nơi như L.A., nó đang định giá lại toàn bộ thị trường SUV hạng sang cỡ trung. Thị trường xe điện sẽ cảm nhận điều này rõ nhất, sau đó, mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng”, ông Howard Drake nói.

Trong khi đó, các đại lý bán Tesla đã qua sử dụng cho biết giá trị một số mẫu xe đã giảm vài nghìn USD sau đợt giảm giá. Chỉ trong 17 ngày đầu tiên của tháng 1, giá những chiếc Tesla đời 2020 hoặc mới hơn nhưng đã qua sử dụng đã giảm khoảng 25% so với tháng 6 năm ngoái, tức gần gấp đôi tốc độ giảm trên toàn ngành trong cùng một thời kỳ.

“Thị trường đang yếu đi. Khi giá xe mới giảm, giá xe cũ sẽ bị ảnh hưởng”, Shaun Del Grande, Chủ tịch nhóm các đại lý lớn ở Bay Area - một điểm “nóng” của xe điện.

Được biết trước đó, Tesla đã thay đổi chiến lược marketing tại Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong nước khiến kế hoạch tăng trưởng của hãng gặp rủi ro. Cụ thể, Tesla mở rộng trợ cấp bảo hiểm lên tới 8.000 nhân dân tệ (1.100 USD) cho người mua mới, tái triển khai chương trình giới thiệu người dùng và quảng cáo sản phẩm trên kênh mua sắm truyền hình địa phương. Điều này được cho là vô cùng hiếm hoi, nhất là đối với một công ty từng tự hào rằng không cần đến các chiến dịch quảng cáo truyền thống.

Ngoài ra, Tesla lần đầu khảo sát các khách hàng tiềm năng và yêu cầu họ chỉ định một vài thành phố cụ thể để hãng này triển khai chương trình lái thử. Trước đây, khách hàng chỉ có thể đến phòng trưng bày gần nhất của Tesla để làm điều này.

Bên cạnh đó, Tesla cũng triển khai chương trình ưu đãi cho các chủ sở hữu giới thiệu gia đình và bạn bè mua xe Tesla. Họ sẽ được tặng những món quà nhỏ, chẳng hạn như tai nghe không dây, xe đẩy, cơ hội thăm nhà máy Thượng Hải hoặc sử dụng xe Tesla miễn phí trong một năm. Tháng trước, công ty này đã đóng cửa phòng trưng bày hàng đầu của mình tại trung tâm mua sắm Parkview Green, Bắc Kinh.

“Chúng tôi dự đoán sẽ có thêm một số chương trình khuyến mãi thúc đẩy nhu cầu và giao hàng trước cuối năm”, Junheng Li, Giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu vốn cổ phần JL Warren Capital LLC khi đó nhận định.

