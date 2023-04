CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UpCOM: HND) đã công bố BCTC quý 1/2023 với mức lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.571 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tới hơn 98% trong doanh thu khiến lãi gộp chỉ còn 47,5 tỷ đồng – giảm mạnh so với con số gần 321 tỷ đồng của quý 1/2022.

Trong kỳ hoạt động tài chính có biến chuyển tích cực khi doanh thu tăng gấp 2,5 lần lên hơn 7 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm gần một nửa từ hơn 31 tỷ đồng xuống còn 17,7 tỷ đồng.

Do lãi gộp giảm mạnh, thêm vào đó chi phí QLDN cũng tăng nên kết quả Nhiệt điện Hải Phòng chỉ có lãi 10,7 tỷ đồng trước thuế, giảm mạnh so với con số gần 272 tỷ đồng của quý 1 năm ngoái. Sau khi trừ chi phí thuế, lãi ròng đạt hơn 10 tỷ đồng giảm

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do sản lượng điện quý 1 thấp hơn so với cùng kỳ trong khi giá than tăng so với cùng kỳ dẫn đến chi phí nhiên liệu tăng. Đồng thời chi phí QLDN cũng tăng 5,6 tỷ đồng so với quý 1/2022.

Kết quả kinh doanh này đã được dự báo trước khi mà sau 2 tháng đầu năm nay công ty đã thông báo doanh thu sản xuất điện đạt 1.527 tỷ đồng và lợi nhuận sản xuất điện trước thuế là lỗ 20 tỷ đồng.

Hiện HND vẫn chưa công bố các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023 vào ngày 26/4 tới đây.

Mới đây, Nhiệt điện Hải Phòng đã có hành vi kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI, vi phạm tại điều 142 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Theo đó, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ bị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính là 1.784.599.074 đồng.