Chi Pu nói 1 câu khi lọt thỏm giữa dàn mỹ nhân, thái độ "lò vi sóng" với Quỳnh Anh Shyn gây chú ý

Tối 1/8, showbiz Việt "mở bát" đầu tháng với sự kiện quy tụ dàn mỹ nhân đình đám tại TP.HCM. Không chỉ có sự đọ sắc của dàn sao Việt như Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn mà người đẹp Thái Lan Mai Davika. Khoảnh khắc quy tụ "vũ trụ visual" gây bão mạng xã hội, khiến netizen khó phân thắng bại vì ai nhan sắc "kẻ tám lạng, người nửa cân" không ai kém cạnh ai.

Tuy nhiên, ngoài màn đọ sắc thì một chi tiết cũng khiến cư dân mạng dành sự chú ý chính là Chi Pu trông nhỏ bé, "lọt thỏm" giữa dàn sao toàn chiều cao khủng. Chi Pu cũng hào hứng đăng lại khung hình ảnh này và chia sẻ lầy lội: "Quên mang cái ghế theo". Không chỉ thế, cô còn hài hước nhờ cư dân mạng can thiệp "photoshop" để cô có thể đọ được với hội chị em.

Chi Pu lọt thỏm giữa dàn mỹ nhân tại sự kiện thời trang

Nhan sắc không phải dạng vừa của Chi Pu qua camera thường

Chi Pu thân thiện vẫy tay chào người hâm mộ

Trong sự kiện này, Chi Pu còn có màn tái hợp gây sốt với Quỳnh Anh Shyn. Hậu màn làm hoà, đây là lần hiếm hoi cả hai đối diện với nhau ở sự kiện công khai, nên nhất cử nhất động đều thành tâm điểm. Có thể thấy, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu trông rất vui vẻ, thoải mái trước ống kính. Không chỉ thế, khoảnh khắc cặp đôi "chị chị em em" cùng bắt nhịp chụp ảnh, chung một thần thái khiến netizen trầm trồ đúng là bạn thân.

Phản ứng đáng yêu của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn khi lần đầu "chị chị em em" ở sự kiện hậu làm hoà

Đang cười nói hào hứng, cả hai cùng bắt nhịp chụp ảnh cực ăn ý

Quỳnh Anh Shyn đến sự kiện cùng với Nam Phùng

Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT từng là bộ tứ đình đám của Hà thành, được ưu ái gọi là "F4" vì hội tụ đủ combo: xinh đẹp, cá tính, sự nghiệp nổi bật. Mỗi dịp đặc biệt, cả nhóm lại cùng nhau xuất hiện trong những bộ ảnh bùng nổ visual, khiến netizen không khỏi xuýt xoa. Tuy nhiên, vào năm 2020, hội bạn thân này bất ngờ rạn nứt khi Chi Pu vướng nghi vấn hẹn hò với thiếu gia từng là người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn – điều đi ngược với "nguyên tắc bất thành văn" trong nhóm là không động đến tình cũ của nhau.

Drama càng thêm căng thẳng khi Quỳnh Anh Shyn thẳng tay unfollow Chi Pu – động thái được xem là "ngầm xác nhận" mối quan hệ đang trục trặc. Ngay sau đó, cô còn đăng status ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là người tử tế ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội) – một lời nhắn đầy thâm sâu khiến dân tình đoán già đoán non.

Đến năm 2023, Chi Pu cũng không còn theo dõi Quỳnh Anh Shyn, cả hai gặp nhau ở sự kiện cũng lặng lẽ lướt qua như "người dưng từng thân". Hội bạn thân đình đám một thời rơi vào thế khó xử khi phải "chia phe" mỗi lần tụ họp – có Chi Pu thì không Quỳnh Anh Shyn, và ngược lại. Phải đến đám cưới Salim, hai mỹ nhân mới chính thức tái ngộ trong cùng một khung hình, khiến chính Salim cũng xúc động thốt lên: "Tôi hạnh phúc quá". Sau khoảnh khắc ấy, cả hai đã theo dõi lại nhau trên mạng xã hội, khép lại drama năm xưa bằng một cái kết đẹp "gương vỡ lại lành".