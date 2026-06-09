Chỉ sau 3 ngày, hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng đã lên Top 1 hạng mục trên App Store Ấn Độ

Trên trang Facebook chính thức, Green SM cho biết ứng dụng gọi xe của hãng taxi này đã dành được vị trí Top 1 hạng mục Du lịch của App Store Ấn Độ.

Trước đó, trong ngày 5/6/2026, Green SM đã chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi (Ấn Độ) với dân số khoảng 1,5 tỷ người. Giai đoạn đầu Green SM Limo hoạt động tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng thủ đô quốc gia Delhi (Delhi NCR), trước khi mở rộng theo từng giai đoạn.

Green SM Limo sử dụng VinFast Limo Green - mẫu MPV điện 7 chỗ. Theo doanh nghiệp, dòng xe này hướng tới nhóm khách có nhu cầu di chuyển hằng ngày, đi cùng gia đình, gặp đối tác hoặc đưa đón sân bay. Khách hàng tại Ấn Độ có thể đặt xe qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play, gọi tổng đài hoặc đón xe trực tiếp tại các khu vực hãng đang hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu GSM, cho biết Ấn Độ là một trong những thị trường di chuyển lớn, có tốc độ phát triển nhanh và nhiều dư địa cho giao thông xanh. Doanh nghiệp kỳ vọng dịch vụ taxi điện sẽ bổ sung thêm lựa chọn di chuyển an toàn, đáng tin cậy và thân thiện hơn với môi trường cho người dân địa phương.

Việc Green SM mở rộng ra quốc tế đã trở thành cú hích cho VinFast, khi hãng taxi này đóng góp gần một phần ba doanh số của nhà sản xuất ô tô trong quý 4 của năm ngoái.

Green SM cũng công bố một nền tảng hợp tác với 5 doanh nghiệp xanh địa phương, song không nêu cụ thể các đối tác này sẽ làm gì.

Ngoài Ấn Độ, Green SM đang vận hành đội xe tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Hãng đang tìm cách mở rộng tại hai thị trường Indonesia và Philippines trong năm nay, đồng thời cân nhắc gia nhập châu Âu và Mỹ. Theo Reuters, công ty taxi này có thể niêm yết tại Hong Kong vào năm tới, huy động 200 triệu USD với mức định giá 20 tỷ USD.