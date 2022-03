Chỉ số ROA là gì? Cách tính và ý nghĩa

Chỉ số ROA (Return On Asset) hay lợi nhuận trên tổng tài sản là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Công thức tính:

Ý nghĩa:

Chỉ số ROA cho biết biết mức độ hiệu quả quản lý tài sản của doanh nghiệp. Cụ thể, với 1 đồng tài sản đầu tư ban đầu, doanh nghiệp có thể tạo được ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ số ROA cao và ổn định trong một thời gian dài là dấu hiệu tích cực cho thấy công ty sử dụng tài sản ngày càng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực sẵn có.

Khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, nhà đầu tư nên so sánh chỉ số này của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

Ngoài ra, nên chú ý tới tỷ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà chi cho các hoạt động đầu tư thì đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu ROA mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang tận dụng tốt đòn bẩy tài chính.



