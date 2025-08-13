Chi tiết chứng tỏ Đàm Thu Trang cực kỳ tinh tế khi đứng cạnh chồng đại gia

Mới đây, vợ chồng Đàm Thu Trang - Cường Đô La đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng mừng sinh nhật lần thứ 5 của con gái Suchin. Gia đình người đẹp có những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Đàm Thu Trang bày tỏ hạnh phúc khi con gái lớn lên từng ngày, biết yêu thương em trai còn nhỏ. Tuy vậy, cô vẫn quan tâm đến cảm xúc của con gái, không muốn con gái tủi thân khi có thêm em. Người đẹp tiết lộ Suchin vẫn muốn có thêm em.

Gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang trong sinh nhật con gái.

" Tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng, bởi đến giờ Suchin thường xuyên đòi có thêm em. Điều đó cho thấy con đang cảm nhận đủ đầy tình yêu thương, đủ an toàn để chào đón thêm thành viên mới. Khi một đứa trẻ sẵn sàng chia sẻ tình cảm, nghĩa là con đã được yêu thương đúng cách ", Đàm Thu Trang chia sẻ.

Là người mẹ khéo dạy con, người đẹp xứ Lạng còn được khen ngợi bởi cách cư xử khéo léo, tinh tế với chồng. Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật của con gái, Đàm Thu Trang đã tinh ý đứng phía dưới bậc để cân bằng chiều cao với chồng.

Đàm Thu Trang đứng xuống phía dưới bậc để không "dìm" chiều cao của chồng.

Ai cũng biết, Đàm Thu Trang sở hữu chiều cao khủng 1,76m. Vì vậy, khi sánh đôi bên chồng - người có chiều cao khiêm tốn hơn, cô luôn chọn những đôi giày bệt để tránh dìm chiều cao của chồng.

Đàm Thu Trang thường chọn giày bệt khi sánh đôi bên chồng.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La đã có 6 năm hôn nhân. Cặp đôi đang cùng chăm sóc 3 con: Subeo, Suchin và Sutin. Sau khi về làm dâu hào môn, cựu người mẫu dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và tập trung vào công việc kinh doanh.

Vợ chồng Đàm Thu Trang có hôn nhân viên mãn.

Người đẹp cho biết trong ngày kỷ niệm 6 năm ngày cưới, vợ chồng cô đều tất bật với công việc. Buổi sáng, hai vợ chồng vẫn cùng nhau đến công ty, ngồi họp liên tục để hoàn thiện bản thiết kế cho một dự án ở Vũng Tàu.

" Buổi trưa, tôi có lịch làm việc ở chi nhánh khác nên nhắn tài xế chuẩn bị xe. Đúng lúc ấy, Suchin gọi điện, nói muốn đi cùng mẹ. Tôi do dự vì từ Sài Gòn lên Bình Dương khá xa, nhưng con gái quả quyết nên tôi đồng ý. Khi hai mẹ con vừa đến nơi, anh đã bất ngờ xuất hiện với một bó hoa tươi – món quà cho ngày đặc biệt mà cả hai gần như quên mất vì bận rộn.

Anh hỏi buổi tối muốn đi đâu, tôi chỉ bảo: “Ăn cơm nhà thôi, cho ấm.” Sau một ngày dài, tôi chỉ mong được ngồi bên mâm cơm cùng gia đình. Anh mỉm cười, rồi đùa: “Thôi để kỷ niệm 10 năm mình ra ngoài ăn một bữa.” Tôi trêu lại: “Vậy 7 năm, 8 năm, 9 năm đều cơm nhà hả?” Anh đáp ngay: “Ừ, vậy mới tiết kiệm.” Câu trả lời ấy khiến tôi thấy ấm lòng. Hóa ra, hạnh phúc chẳng nhất thiết phải ồn ào – chỉ cần bình yên bên nhau là đủ ", người đẹp kể.



Trên mạng xã hội, Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con, tạo nên hình ảnh một gia đình ấm áp. Dù bận rộn với công việc, nam doanh nhân vẫn sắp xếp thời gian đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Về phía mình, Đàm Thu Trang luôn dành sự quan tâm, yêu thương và gắn bó với con riêng của chồng, duy trì mối quan hệ gần gũi, thân thiết.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con, tạo nên hình ảnh một gia đình ấm áp.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, Đàm Thu Trang từng bày tỏ rằng trước khi quyết định sống chung, đối thoại là yếu tố then chốt. Theo cô, các cặp đôi nên có những thỏa thuận rõ ràng trước khi kết hôn.

" Trước khi quyết định sống chung với một người thì đối thoại rất quan trọng. Chúng ta phải có một thỏa thuận trước hôn nhân. Nếu lấy nhau, có điều kiện thì nên ra ở riêng. Ra ở riêng là trải nghiệm, hai người cùng trải với nhau như cùng nấu ăn, cùng làm mọi thứ... Như vậy sẽ tự nhiên, khăng khít hơn. Còn ở với bố mẹ chồng, mình sẽ không thể thoải mái được ", người đẹp chia sẻ.