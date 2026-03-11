Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chi tiết cộng gộp mức giảm toàn bộ dòng xe VinFast sau chương trình 'Thu xăng, đổi điện' khẩn cấp hỗ trợ khách hàng thời giá xăng dầu tăng cao

11-03-2026 - 13:54 PM | Thị trường

Khi cộng gộp các chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích chuyển đổi sang xe điện, số tiền người mua có thể “bỏ túi” lên đến hơn 300 triệu đồng.

Theo Vĩnh Phúc

Đời sống và Pháp luật

vinfast, vingroup

