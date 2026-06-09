Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 và các mốc thời gian quan trọng

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Trong đó, ngày 10/6 là thời gian làm thủ tục dự thi, còn các ngày 11 và 12/6 là thời gian tổ chức các buổi thi chính thức.

Cụ thể, chiều 10/6, thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế, lịch thi và đính chính sai sót thông tin cá nhân nếu có.

Sáng 11/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành bài thi tự chọn gồm hai môn đã đăng ký. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Năm 2026 là năm thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo quy định, học sinh lớp 12 dự thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, đồng thời thực hiện một bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật và Ngoại ngữ.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. (Ảnh: Viên Minh)

Sau khi kỳ thi kết thúc, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ được hoàn thành trước ngày 28/6. Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7. Đây là một trong những mốc thời gian được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm sau kỳ thi.

Các Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Đối với những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thời gian nộp đơn kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời là căn cứ quan trọng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

Trước khi bước vào kỳ thi, Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin dự thi, nắm chắc quy chế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và có mặt đúng thời gian quy định tại điểm thi để tránh những sai sót đáng tiếc.