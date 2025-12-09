Chìa khóa định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam bền vững

Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix, nhấn mạnh Blockchain là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ô﻿ng Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix

Theo ông Trung, việc phát triển hạ tầng blockchain cần cân bằng giữa đảm bảo chủ quyền quốc gia thông qua việc lưu trữ các dữ liệu có yêu cầu bảo mật cao tại các trung tâm dữ liệu được cấp phép trong nước; đồng thời tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng thông qua các dịch vụ cloud nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc triển khai một hệ thống truy vết hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) là những yêu cầu bắt buộc của một hạ tầng blockchain an toàn.

“Đây cũng là các mục tiêu mà Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) đang hướng tới nhằm kiến tạo một hệ sinh thái Blockchain Việt Nam bền vững”, ông Phan Đức Trung nhấn mạnh.

Chia sẻ về hạ tầng vật lý dữ liệu, yếu tố đầu tiên trong tổng thể hạ tầng blockchain, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Điều hành True IDC Việt Nam cho biết nhu cầu sử dụng hạ tầng Cloud tăng mạnh khi dữ liệu lớn, AI và blockchain được triển khai rộng rãi. Quy mô thị trường Public Cloud tại châu Á dự kiến đạt hơn 200 tỷ USD vào năm 2025, với mức tăng trưởng hằng năm 19,32% giai đoạn 2025-2029.

Tại Việt Nam, thị trường này được dự báo tăng trưởng trung bình 25,24%/năm. Khoảng 70-80% nút mạng (node) của các blockchain lớn đang chạy trên Public Cloud. Hoạt động on-chain tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đến tháng 6/2025 đã tăng 69% so với cùng kỳ khiến Cloud trở thành nền tảng mặc định cho mô hình Blockchain hiện đại.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Nguyễn Trung Kiên - Kiến trúc sư giải pháp, True IDC Việt Nam - đưa ra phân tích về khả năng bảo mật của AWS: hơn 850 loại máy chủ ảo, 38 khu vực, 120 vùng sẵn sàng, cùng hệ thống hơn 300 dịch vụ bảo mật và tuân thủ.

Đặc biệt, hai công nghệ Nitro và Nitro Enclaves cho phép cô lập hoàn toàn các quy trình xử lý dữ liệu, ngăn chặn mọi truy cập trái phép và tạo ra bằng chứng bảo mật không thể giả mạo nhờ mã hóa mật mã. Với doanh nghiệp blockchain, những tính năng này tạo ra lớp phòng vệ cần thiết cho node, ví, hợp đồng thông minh và dữ liệu nhạy cảm.

Ô﻿ng Nguyễn Trung Kiên - Kiến trúc sư giải pháp, True IDC Việt Nam

Để giải quyết bài toán lớn lớn về hạ tầng và thực hiện cam kết trước Tổng Bí Thư tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6, Mạng dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) đã được Công ty 1Matrix thiết kế với sự tư vấn của BCG và VBA.

Với kiến trúc 5 tầng, theo mô hình đa chuỗi, tối ưu cho khả năng mở rộng, bảo mật và liên thông, VBSN có thể đáp ứng nhu cầu số hóa dài hạn, giúp doanh nghiệp phát triển ứng dụng mà không phải đầu tư lại hạ tầng, đồng thời tăng khả năng quản lý, giám sát minh bạch cho cơ quan quản lý nhà nước.

Đặc biệt VBSN cho phép triển khai nhiều Layer 1 độc lập, tùy chỉnh thuật toán đồng thuận và tốc độ xử lý theo nhu cầu từng nhóm ứng dụng. Cấu trúc đa chuỗi này giúp phân tách tải, giảm nghẽn mạng và duy trì ổn định khi xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Theo ông Trần Trung Hiếu, Quản lý cao cấp Hạ tầng 1Matrix, Mạng VBSN đảm nhiệm ba vai trò trọng yếu. Một là bảo đảm khả năng tương tác giữa nhiều ứng dụng từ định danh, tài chính số đến dữ liệu chuyên ngành thông qua lớp liên thông chuẩn hóa. Hai là đáp ứng yêu cầu tốc độ, hướng tới mục tiêu xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây.

Ba là tuân thủ các chuẩn bảo mật hiện đại, hỗ trợ cơ chế giám sát và kiểm chứng độc lập nhằm hạn chế gian lận đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật Bảo vệ dữ liệu 2024, Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân 2025, Tiêu chuẩn toàn cầu về an ninh thông tin ISO/IEC 27001 và Tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư 27701.

Truy vết onchain góp phần định hình hạ tầng số an toàn

Trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả đã cùng nhau thảo luận làm rõ hơn những thách thức và giải pháp trong quá trình xây dựng hệ sinh thái blockchain Việt Nam tại phiên thảo luận "Tái định hình hệ sinh thái blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn".

Theo đó, các diễn giả đã phân tích cách cân bằng chủ quyền dữ liệu với yêu cầu hiệu năng trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai hạ tầng Cloud quy mô lớn; vai trò của các chứng nhận quốc tế trong thiết lập môi trường vận hành an toàn; cùng khả năng chuyển hóa blockchain thành giá trị kinh tế thực cho doanh nghiệp thông qua các tầng dịch vụ tiêu chuẩn hóa.

Đồng thời, thảo luận về triển vọng ứng dụng blockchain vào dịch vụ công, đặc biệt trong các lĩnh vực cần xác thực nguồn gốc dữ liệu và giám sát on-chain các giao dịch theo thời gian thực, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng và triển khai một hệ thống truy vết on-chain toàn diện. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ giám sát giao dịch mà còn đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hay các hành vi lạm dụng tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, giúp cơ quan quản lý chủ động kiểm soát rủi ro, tạo môi trường an toàn hơn cho nhà đầu tư trong lĩnh vực Web3.