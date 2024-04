Chìa khóa giúp người Nhật có hệ xương khớp chắc khỏe, dẻo dai

Người Nhật đã thoát khỏi quy luật của tuổi tác

Theo thống kê, khoảng 60% người trên 60 tuổi mắc bệnh liên quan tới xương khớp. Và tỷ lệ càng gia tăng khi tuổi thọ càng cao. Khi bước sang tuổi 30, hệ xương khớp của con người sẽ bắt đầu thoái hóa, xương dưới sụn khớp và lớp sụn bị bào mòn theo tuổi tác do sai lầm trong vận động, tư thế dùng khớp sai, gặp chấn thương… Thêm nữa, chất lượng dịch khớp cũng suy giảm theo thời gian, từ đó quá trình thoái hóa diễn ra, mức độ hư hại nhanh hơn và lớn hơn so với lứa tuổi còn trẻ.

Các giai đoạn của thoái hóa khớp

Tuy nhiên, người Nhật đã có thể làm chậm đi quá trình lão hóa, mọi hoạt động diễn ra linh hoạt và sống vui khỏe hơn. Khi nhìn vào người Nhật, chúng ta khó thấy được dấu hiệu của các vấn đề về xương, ở người lớn tuổi vẫn trông thấy dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát nhờ vào chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động thường xuyên cùng phương pháp chăm sóc sức khỏe đã có từ cách đây hơn 30 năm tại Nhật Bản.

Chế độ ăn uống khoa học là nền tảng cho sức khỏe dẻo dai

Người Nhật có chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh nổi tiếng thế giới. Điều này giúp bổ sung đầy đủ dưỡng chất đặc biệt là khoáng chất giúp xương khớp chắc khỏe. Thói quen dùng thực phẩm giàu dinh dưỡng như rong biển, natto, thực phẩm giàu glucosamine, collagen…. Bên cạnh đó, họ còn thường uống trà giúp chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa.

Người Nhật luôn chú ý đến chế độ ăn uống của mình

Tập thể dục, vận động thường xuyên



Không chỉ chú trọng tới chế độ ăn uống, người Nhật còn vận động thường xuyên như leo núi, tập thể dục, đi bộ… Chính vì thế, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh cụ già người Nhật tập thể dục ở bất cứ nơi đâu. Người Nhật còn rất thích đi bộ và đạp xe - đây cũng là 2 hình thức di chuyển phổ biến tại Nhật. Ngay cả nhân viên văn phòng và trẻ em Nhật Bản cũng dành nhiều thời gian để đi bộ mỗi ngày, vì vậy họ đã có thói quen được hình thành từ lâu, giúp sự dẻo dai được rèn luyện thường xuyên.

Dùng thực phẩm chức năng bổ xương khớp của Nhật

Dùng viên uống bổ xương khớp cũng là bí quyết giữ xương chắc khỏe và dẻo dai. Nhật Bản luôn nỗ lực không ngừng cho ra các sản phẩm tốt và hoàn hảo nhất, giúp cuộc sống năng động hơn, tiết kiệm được nguồn lực mà không cần tốn quá nhiều công sức cho việc nạp dinh dưỡng bằng thực phẩm mỗi ngày. Đặc biệt là sản phẩm giúp cung cấp Glucosamine, Chondroitin, cùng thành phần tự nhiên như: vuốt quỷ, vuốt mèo, bột gừng giúp bổ sung dưỡng chất, hạn chế đau nhức, thoải mái vận động.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Glucosamine DX (đã ra đời hơn 30 năm tại Nhật) giúp hỗ trợ khớp vận động linh hoạt hơn

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Glucosamine DX chứa đủ dưỡng chất quan trọng tốt cho xương khớp, nhất là bộ 3 hoàn hảo Glucosamine, Chondroitin, Collagen…. Sản phẩm hỗ trợ làm trơn các ổ khớp, giúp hỗ trợ giảm đau khớp, giúp hỗ trợ khớp vận động linh hoạt hơn. Ngoài ra có thêm chiết xuất của cây vuốt mèo, cây vuốt quỷ và bột gừng trong sản phẩm cũng góp phần hỗ trợ tăng thêm công dụng của sản phẩm tới hệ thống xương khớp của cơ thể.. Hơn nữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Glucosamine DX không chứa đậu nành và các nguyên liệu gây cản trở hấp thụ hoặc không tốt cho người có sẵn các vấn đề về sức khỏe như: ung thư, tim mạch, tiểu đường....



Các đại diện của Công ty Dược phẩm Gico và Công ty Dược phẩm Hokoen

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Glucosamine DX hiện đã có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua đại diện phân phối là Công ty Dược phẩm Gico (Gico Pharma). Mang trên mình sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, Gico Pharma mong muốn giúp người Việt chủ động chăm sóc, nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình. Cùng với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Glucosamine DX, Gico Pharma đồng thời là đại diện phân phối của: "Elastin plus & Nattokinase" được nghiên cứu và điều chế từ nguyên liệu chất lượng, có nguồn gốc tự nhiên.

