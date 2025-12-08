Chiếc xe gây sốt của “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh

Chiếc xe giản dị được yêu thích

Dù nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có mức thù lao cao của showbiz, Xuân Hinh vẫn trung thành với phong cách sống giản dị khi thường xuyên di chuyển bằng chiếc xe số mang thiết kế hoài cổ. Nhiều khán giả không khỏi thích thú khi bắt gặp “Vua hài đất Bắc” đi chiếc Cub 50cc 81 – mẫu xe lấy cảm hứng từ dòng Honda Cub huyền thoại, giữ nguyên dáng vẻ cổ điển nhưng được phối màu trẻ trung và mềm mại, phù hợp với cả người lớn và giới học sinh – sinh viên.

Theo Saostar, chiếc xe mà nghệ sĩ sử dụng trang bị động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn gần 50cc, làm mát bằng gió. Nhờ dung tích nhỏ, xe vận hành êm ái, ít tiếng ồn và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số cơ 4 cấp cùng hai chế độ khởi động – đề điện và cần đạp – giúp người dùng dễ làm quen, kể cả những ai chưa từng đi xe số. Tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, đủ phục vụ nhu cầu đi lại trong các tuyến phố đông đúc.

Bên cạnh động cơ nhẹ nhàng, chiếc Cub đồng hành với Xuân Hinh cũng ghi điểm nhờ vóc dáng nhỏ gọn, trọng lượng chỉ khoảng 70 kg. Xe dài khoảng 1.715 mm, bình xăng gần 3,8 lít, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày mà không cần đổ xăng thường xuyên. Hệ thống phanh cơ, giảm xóc ống lồng – lò xo tiếp tục được giữ theo phong cách truyền thống, chú trọng độ bền và sự dễ bảo dưỡng. Trọng lượng nhẹ giúp xe linh hoạt, dễ dắt và xoay trở trong không gian hẹp – ưu điểm lớn đối với môi trường đô thị đông đúc.

Về tiện ích, mẫu xe này vẫn mang nét đặc trưng của dòng Cub cổ: đèn pha tròn, yên xe êm, giá treo đồ nhỏ phía trước và ghi đông thanh mảnh. Dù không tích hợp nhiều công nghệ mới, xe vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ bản và mang lại cảm giác thân thuộc của những mẫu xe vintage.

Trên thị trường, mẫu xe này có giá bán dao động khoảng 8–17 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý. Nhờ mức giá vừa túi tiền, đây là lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm người, nhất là giới trẻ muốn sở hữu phương tiện tiết kiệm, dễ dùng và mang cá tính riêng.

Việc Xuân Hinh lựa chọn gắn bó với chiếc Cub 50cc 81 thể hiện sự mộc mạc và giản dị vốn có của ông. Giữa vô số mẫu xe hiện đại, nghệ sĩ gạo cội vẫn yêu thích sự nhỏ gọn, bền bỉ và gần gũi của thiết kế hoài cổ, đúng với hình ảnh đời thường chân chất đã làm nên phong thái đặc biệt của “Vua hài đất Bắc”.

Cơ ngơi đáng nể sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật

Sau nhiều thập kỷ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, NSƯT Xuân Hinh không chỉ tạo dấu ấn bằng những vai diễn dân gian hóm hỉnh, đậm màu sắc văn hóa, mà còn khiến công chúng nể phục bởi khối tài sản tích lũy. Nam nghệ sĩ còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội: từ căn nhà phố cổ Hàng Bông mang nét truyền thống, đến biệt phủ rộng 5.000 m² ở ngoại thành, hay ngôi nhà gắn với tuổi thơ tại Bắc Ninh. Mỗi cơ ngơi đều phản ánh phong cách sống chỉn chu, tinh tế và đậm chất văn hóa Việt của Xuân Hinh.

Trong số đó, nổi bật nhất là đại biệt phủ hơn 5.000 m² ở vùng ven Hà Nội, từng được Xuân Hinh giới thiệu là công trình lưu giữ tinh hoa tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ. Toàn bộ khuôn viên được quy hoạch theo lối kiến trúc cổ, với mái ngói cong, cột lim, sân gạch đỏ và những khoảng vườn xanh bao quanh. Theo chia sẻ, nam nghệ sĩ đã dành toàn bộ số tiền tích góp suốt hơn 40 năm đi diễn để xây dựng nên công trình tâm huyết này.

Biệt phủ được dựng bằng khoảng 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất, mang lại cảm giác trầm mặc như thấm đượm dấu ấn thời gian. Giữa không gian làng quê yên bình gần Hà Nội, công trình nổi bật với vườn cây ăn quả hơn nửa thế kỷ tuổi cùng nhiều cây cảnh quý như bonsai, thông cổ… tạo nên cảnh quan vừa cổ kính, vừa thoáng đạt. Bên trong, khu biệt phủ chia thành nhiều gian nhỏ với công năng tách biệt, mỗi không gian đều được chăm chút từng chi tiết.

Tổng thể biệt phủ là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, bao gồm khu sinh hoạt, nhà bếp, phòng trưng bày và ngôi nhà cổ được dùng làm không gian lưu giữ hiện vật văn hóa. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là công trình thể hiện tâm huyết, niềm tự hào và tình yêu của Xuân Hinh dành cho di sản quê hương.

