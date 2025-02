"Chiến thần" 300 tỷ đồng bị hạ, Nga cứu khẩn phi công: Mi-8 tiếp viện lọt ổ mai phục, nghẹt thở đối đầu

Ukraine bắn hạ Su-25 của Nga

Tờ Kyiv Post ngày 9/2 đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ một cường kích Su-25 đóng vai trò yểm trợ đường không tầm gần của Nga tại thành phố Toretsk (tỉnh Donetsk) – nơi Moscow vừa tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn, còn Kiev nói rằng giao tranh vẫn diễn ra ác liệt.

Lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 của Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy chiếc máy bay có giá 11 triệu bảng Anh (hơn 345 tỷ đồng) lao xuống đất và phát nổ như quả cầu lửa sau khi trúng tên lửa Ukraine.

"Đường bay của chiếc Su-25 đột ngột thay đổi và máy bay lao xuống đất. Tiếp đó, nó bị nhấn chìm trong một 'quả cầu lửa khổng lồ' lan rộng, khói đen dày đặc bốc lên cao hàng trăm mét" – Tờ The Sun (Anh) mô tả khoảnh khắc cuối cùng của chiếc Su-25.

(Khoảnh khắc chiếc Su-25 bị bắn hạ. Nguồn: Kyiv Post)

Theo Kyiv Post, chiếc Su-25 bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không vác vai Igla của Lữ đoàn 28 kết hợp với Tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ số 57. Phi công Nga đã kịp thoát ra ngoài nhưng mắc kẹt tại khu rừng gần nơi xảy ra vụ việc.

Kênh truyền hình Tsagrad TV của Nga xác nhận vụ bắn hạ và cho biết các nỗ lực giải cứu phi công đã được tiến hành.

"Đúng vậy, chúng ta đã mất chiếc máy bay (Su-25). Chuyện đó vừa xảy ra" – Kênh tin tức Fighterbomber của Nga đồng thời đưa tin.

Hãng tin DW (Đức) dẫn lời chuyên gia quân sự Ukraine Yan Matveev nhận định, chiếc Su-25 bị bắn hạ có thể do những tuyên bố "quá vội vàng" từ phía Nga về việc kiểm soát Toretsk.

"Có thể tuyên bố của Nga về việc giành được quyền kiểm soát đối với Toretsk đã khiến các chỉ huy Ukraine trở nên liều lĩnh và điều động chiếc Su-25 tấn công xa hơn mức cho phép. Kết quả là chiếc máy bay đã bị bắn hạ và nhóm sơ tán thì bị tấn công" – Ông Matveev nói.

Chiếc Su-25 lao xuống đất trước khi nổ tung thành quả cầu lửa. Nguồn: The Sun

Theo chuyên gia phân tích chính trị - quân sự Ukraine Alexander Kovalenko, chiếc Su-25 bị bắn hạ là phiên bản máy bay huấn luyện chiến đấu Su-25UB với 2 phi công trong buồng lái. Mẫu máy bay này có thể được sử dụng với vai trò chiến đấu cơ, nhưng chức năng chính của nó vẫn là huấn luyện phi công.

Vị chuyên gia lưu ý, đây là một "thiệt hại đau đớn" đối với Nga.

Tuy nhiên, thông tin từ ông Kovalenko chưa được xác thực, bởi các nguồn báo Nga và Ukraine hiện nay chỉ đề cập tới 1 phi công.

Nghẹt thở giải cứu phi công Su-25

Không lâu sau khi chiếc Su-25 bị bắn hạ, trực thăng Mi-8 của Nga đã được triển khai để sơ tán phi công, tuy nhiên, ngay khi chiếc máy bay này tiếp cận hiện trường, nó liền bị 3 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine lao vào tấn công.

Theo tờ The Sun, trực thăng Mi-8 đã bị FPV của Ukraine phục kích bằng một vụ nổ trên không. Kiev đồng thời triển khai hệ thống tác chiến điện tử để tấn công chiếc trực thăng Nga.

Kyiv Post dẫn lời đại diện Lữ đoàn 28 Ukraine cho biết, chiếc Mi-8 đã "phải rút lui trong tình trạng tồi tệ, và phải sửa chữa đáng kể".

Trong khi đó, mặc dù xác nhận chiếc Mi-8 bị FPV tấn công nhưng kênh Tsagrad TV cho biết, bất kể Ukraine nỗ lực thế nào, FPV của họ cũng không thể vượt qua được hệ thống phòng thủ của Nga.

"Phản ứng của Nga trước hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine còn vượt trên mong đợi" - Tsagrad TV viết.

(Khoảnh khắc trực thăng Nga giải cứu phi công. Nguồn: Voenndelo)

Phóng viên chiến trường Nga Andrey Filatov công bố một đoạn video trên kênh Telegram cá nhân cho thấy phía Ukraine bắn hạ cường kích Su-25 của Nga, sau đó tìm cách tấn công lực lượng trực thăng cứu hộ.

"Tuy nhiên, quân đội Nga đã đáp trả hệ thống chiến tranh điện tử mà Ukraine ca ngợi là 'kỳ diệu'. Hóa ra, đó chỉ là một hệ thống hoàn toàn bình thường.

Hãy xem đoạn video mà phía Ukraine công bố. Trên đoạn đường bay cuối cùng của FPV tới mục tiêu, hình ảnh mà nó ghi nhận qua camera trang bị trên máy bay đã biến mất. Đó là do hệ thống chống máy bay không người lái Chistyulya của Nga đã phát huy hiệu quả" – Filatov cho hay.

Theo phóng viên Nga, kết quả là chiếc FPV của Ukraine đã tấn công không thành công chiếc trực thăng Mi-8.

Đoạn video do kênh tin tức Voenndelo (Nga) công bố cho thấy, chiếc Mi-8 đã hạ cánh xuống một bãi đất trống và đón phi công Nga sơ tán thành công. Tờ The Sun (Anh) cũng đề cập tới đoạn video này và cho biết phi công Su-25 đã được đưa tới nơi an toàn.

"Phi công Su-25 đang được điều trị tại bệnh viện, mọi thứ đều ổn" – The Sun dẫn thêm báo cáo từ truyền thông Nga cho hay.

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), các đơn vị tác chiến Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống chống máy bay không người lái Chistyulya trong khu vực tác chiến đặc biệt vào tháng 8/2024.

Kết quả cho thấy Chistyulya đã vô hiệu hóa hoàn toàn các kênh điều khiển và dẫn đường của UAV đối phương trong phạm vi lên tới 1km, đồng thời chặn đường truyền hình ảnh và video của chiếc máy bay.

Theo TASS, hệ thống này như một chiếc vali nặng tới 8kg và có thể được vận hành từ xa để bảo vệ các binh sĩ khỏi bức xạ vô tuyến và trước các tên lửa tấn công mục tiêu phát ra sóng vô tuyến.